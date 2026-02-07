慈青寒假志工營 教養院關懷陪伴

為期三天的慈青寒假志工體驗營(1/30-2/1)，特地安排機構關懷，帶著年輕學員前往景仁教養院，陪伴身心有障礙的院友們，許多學員都是第一次參與，從一開始的陌生，到最後一起同樂，心中的轉折多，收獲也多。

這群青年志工許多人都是第一次來到到景仁教養院，面對身心有障礙的院友，心情是謹慎又不安。

慈青志工體驗營學員 李沂潤：「一開始我也不太敢拉著他的手，怕他會受傷，可是後來那裡的社工 老師，還有輔導人員，來帶我一起 ，就是帶著他的手一起動，滿開心的，院生就是我輔導的那位，他也滿開心的。」

慈青志工體驗營學員 古佩璿：「我是負責推輪椅，我也是第一次，所以在下坡的時候，它的坡度會讓我有點緊張，就是害怕去傷到。」

慈青志工體驗營學員 楊欣芸：「你的力量沒有抓好，你就會整個，連人帶輪椅往後倒，還有它往上堆，你也要控制好力道，因為我有幾次差點就是撞到牆壁。」

慈青寒假志工體驗營，安排機構關懷服務課程，透過陪伴，學會尊重，理解與關懷。

慈青志工體驗營學員 楊欣芸：「在我們表演的時候，都不會有太多的動作，就是可以看出他們還是很開心的。」

慈青志工體驗營學員 蔡秉均：「帶著他們去做一些活動，可能都有一些耐心去陪伴他們，這或許是我們其他社會上大多數人，可以多做一點的事情。」

從陌生到熟悉，交誼廳，開朗的笑聲不斷，這趟交流，讓彼此的生命有了交集，也有了美麗的回憶。

