慈鳳宮捐贈號誌維修車 強化屏警搶修效率 守護路口交通安全

▲屏東市聖帝廟慈鳳宮捐贈屏東縣政府警察局號誌維修工程車，今（9）日舉行捐贈儀式。

【記者 王靚慧／屏東 報導】 屏東市聖帝廟慈鳳宮捐贈屏東縣政府警察局號誌維修工程車一輛，今（9）日上午在交通警察隊舉行捐贈儀式，由慈鳳宮董事長陳沈碧蓮女士代表致贈，警察局長甘炎民代表受贈。陳沈碧蓮女士表示，慈鳳宮肯定警察同仁長期投入交通工作與辛勞付出，期盼透過此次捐贈，協助屏東縣交通號誌維修量能與妥善率再提升，讓民眾每一個路口都能因號誌正常運作安心通行。

警察局長甘炎民感謝慈鳳宮熱心公益、慷慨相挺，強調工程車將妥善運用於號誌維修勤務，強化道路安全防護網，為屏東打造更安全、有序的交通環境。

慈鳳宮表示，交通號誌是道路秩序與行車安全的重要守門員，隨著城市發展與交通流量增加，號誌設備維護與緊急搶修的需求日益提升。廟方長年秉持媽祖濟世助人、關懷地方的精神，為協助第一線人員提升處置效率、縮短交通號誌中斷時間，使交通順暢，特別捐贈專業號誌維修工程車，作為交通隊執行維修勤務的重要後勤支援。

警察局指出，本次受贈工程車具備高機動性與完善作業功能，可因應市區道路及巷弄環境，迅速投入號誌搶修、設備更換等作業；車輛並符合工程安全標準，配置醒目的警示標誌與反光裝置，提升施工辨識度與安全性，降低維修作業期間可能衍生的交通風險。另隨車配備多項專業維修器材，可支援號誌燈具、控制箱及相關設備之檢測維護，遇颱風、豪雨或突發事故造成號誌損壞時，能即時出勤修復處理，維持路口運作與道路順暢。（圖／屏東縣政府警察局提供）