態度傲慢沒禮貌！Melody遭服務業集體爆料 奧客行徑全曝光

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

女星Melody（本名劉恭顯）自出道以來優雅、幽默的形象令觀眾印象深刻，而她自從辭去節目《11點熱吵店》主持後，便轉而開始直播帶貨，且業績相當不錯。但近期有名網友在Threads發文分享，自己在搭乘巴黎飛往台北的班機上巧遇了Melody，原本只是單純分享偶遇明星的貼文，沒想到底下卻有不少航空、餐飲業者紛紛留言指控Melody，對服務人員的態度不佳。

廣告 廣告

女星Melody遭服務業集體爆料奧客行徑。（圖／翻攝Melody臉書）

​​​​​

根據《鏡週刊》報導，一位曾在高級餐廳任職的網友表示，Melody在用餐時態度不佳，不只在服務人員協助點餐時咄咄逼人，要求重複背誦菜單，甚至脫口：「為什麼不好好記？來，你給我重複一遍？再講一次。」而當事人回想起此事時坦言，當下服務到雙手發抖，對於Melody高高在上的態度十分氣憤。

不僅如此，還有咖啡廳員工透露，Melody外帶咖啡在等候不到10分鐘的時間，頻頻催促，更露出不耐煩的表情。接著還有人爆料，在百貨公司快打烊時，曾目擊Melody在櫃位試穿完鞋子後，竟然將鞋子如擲筊一樣到處扔，最後一雙也沒買就離開，留下店員收拾殘局。此外，有網友稱自己曾到Melody自創服飾品牌面試，沒想到還沒被錄取，就被要求打掃倉庫、幫對方的狗擦尿。以上爆料引發不少服務業的共鳴，更有人直呼：「每次上班都祈禱今天別遇到她。」對此，Melody仍未做出回應。





更多FTNN新聞網報導

女網紅自稱握「吳磊床照」！微博被查封小帳急道歉：為引流而捏造的鬧劇

詹惟中爆視訊算命「13分鐘收5800元」！她怒轟完全不準 還狂推銷風水服務

館長認久未行房！無剪接錄音流出揭前員工意圖 「逼小偉X館嫂」真相曝

