態度大轉彎 川普改挺眾議院投票公開艾普斯坦文件

美國總統川普(Donald Trump)16日表示，儘管他先前反對公開更多與已故性犯罪富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)有關的文件，但現在他支持國會議員的這項努力。

川普在他的「真實社群」(Truth Social)平台上寫道：「眾議院共和黨人應該投票支持公開艾普斯坦文件，因為我們沒什麼好隱瞞的。」

這位79歲的共和黨人指責民主黨人推動「艾普斯坦騙局」，此前曝光的電子郵件顯示，這位聲名狼藉的金融家暗示川普「知道這些女孩的事」。

一些批評人士指責川普試圖透過阻止國會投票，來掩蓋他自己涉嫌的不當行為細節，總統否認了這些指控。這場投票已經分裂了他一向忠誠的共和黨(Republican party)。

此一問題已經使川普和他在「讓美國再次偉大」(Make America Great Again, MAGA)運動中最親密的盟友分道揚鑣，其中包括葛林(Marjorie Taylor Greene)，川普在週末撤回了他對葛林2026年連任競選的支持。

川普在貼文中表示：「共和黨一些『成員』正在被『利用』，我們不能讓這種情況發生。」他指的是一些共和黨國會議員背離了他先前的立場。

川普已要求司法部長邦迪(Pam Bondi)和聯邦調查局(FBI)，調查艾普斯坦與民主黨籍前總統柯林頓(Bill Clinton)以及前哈佛校長薩默斯(Larry Summers)的關係，薩默斯曾任柯林頓的財政部長。

艾普斯坦在2019年於監獄中去世。此前，他在2008年承認2項教唆賣淫罪，其中一項涉及未成年人，艾普斯坦被要求在佛羅里達州登記為性罪犯。