態度大轉彎 川普籲共和黨支持公開「淫魔富商」文件：沒什麼好隱瞞

美國政壇近日掀起新一波「艾普斯坦文件」風暴。美國總統川普（Donald Trump）近日公開呼籲眾議院共和黨議員，支持全面釋出與已故「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的所有非機密文件，此舉與他先前較為保留的態度形成明顯對比。

BBC報導，川普週日晚間在TruthSocial發文強調，「眾議院共和黨應投票支持公開，我們沒有任何需要隱瞞的。」這項重大態度轉變，適逢眾議院本週即將針對《艾普斯坦文件透明法案》（Epstein Files Transparency Act）進行表決。法案要求司法部公開所有與艾普斯坦案件相關的未分類紀錄、文件、往來與調查資料。

支持者指出，目前眾議院看似有足夠票數通過，但法案能否在參議院取得進展仍屬未知。一旦兩院通過，仍需川普簽署才能正式生效。值得注意的是，部分共和黨議員與民主黨人均支持法案。共同提案人、共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）接受《ABC News》訪問時透露，多達100名共和黨人可能投下贊成票。黨內氣氛也顯示，一旦川普明確表態支持，更多議員可能跟進。

川普的最新發言亦帶上政治火藥味。他表示，司法部已經向大眾釋出大量艾普斯坦相關文件，並正在調查多名民主黨重要人物，包括前總統柯林頓（Bill Clinton）與企業家霍夫曼（Reid Hoffman）等人。他並稱，眾議院監督委員會可依法索取其需要的所有資料。

川普再度點名柯林頓，也與司法部近日宣布調查艾普斯坦與多家銀行及多名民主黨人士的關聯有關。柯林頓方面強烈否認曾知悉艾普斯坦的犯罪行為；而摩根大通則表示，對與艾普斯坦的任何關聯感到遺憾，並否認曾協助其犯罪。

報導指出，民主黨眾議員上週公布3封艾普斯坦與麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）的郵件往來，其中提及川普，引發政壇高度關注。共和黨為反制「斷章取義」，旋即公布2萬筆更大量文件，指控民主黨試圖「編造敘事抹黑川普」。

眾議院已宣布下週將針對更大規模的資料公開進行表決。川普則稱，整起爭議是民主黨主導的「騙局」，並表示公開文件有助澄清他與艾普斯坦之間被指涉入未成年性交易的指控。

