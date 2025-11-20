態度大轉彎！立院審查勞保條例後行政院急推草案

行政院連忙於20日提出勞保修正草案，盼把政府負最終支付責任入法。（報系資料照）

據勞保局2025年初公布的勞工保險普通事故精算報告指出，若未啟動年金改革，勞保基金將在2031年破產，立法院周一排審勞保條例，藍綠白立委都有提出「政府負最終支付責任」入法，並批評遲遲未有院版，勞動部先前未曾依《行政程序法》預告修正勞保條例，行政院連忙於20日提出勞保修正草案，盼把政府負最終支付責任入法。

由於未啟動年金改革，目前勞保費率距離平衡費率仍有差距，加上高齡化等原因讓領取老年年金人數越來越多，勞保已連續8年收支逆差，勞保局也預估2026年收支逆差將首次突破千億元。

立法院17日排審勞保條例，勞動部當時於書面報告並未提及要修正法律，僅強調會持續爭取與編列預算撥補勞工保險基金，在政策立場上，就是由政府負最後支付責任，秉持開放態度共同討論，並建議不予明定政府每年撥補金額。

當時就有多名立委質疑為何勞動部未有版本，過了幾天之後，勞動部改口表示，勞工保險是勞工重要的退休保障制度之一，為穩定基金流量，2020年起開始逐年編列預算撥補勞保基金，基金規模已達1.2兆元，顯示政府撥補對勞保財務有正面助益，因此提出勞工保險條例修正草案，明定由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補之，及勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，並由中央主管機關每3年檢討。

勞動部說，勞保是國家辦的社會保險，政府會負最後支付責任，並視政府財政，爭取以維持過去年度撥補金額為原則續編預算撥補勞保基金。未來在立法院審議時，將秉持開放態度溝通討論，期能早日完成修法程序，明確保障作法。

