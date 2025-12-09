態度大逆轉！仙塔律師改口認罪洗錢、洩密 盼法官從輕量刑

仙塔律師李宜諪捲入靈骨塔詐騙案，她今日出庭態度180度大轉彎，改口全部認罪。（翻攝自仙塔律師santa臉書）

網紅「仙塔律師」李宜諪捲入1.6億靈骨塔詐騙案，她涉嫌擔任詐團軍師，洩密協助主嫌變賣贓物，遭檢方以依《洗錢防制法》及洩密罪起訴求刑1年。原先仙塔律師數度在鏡頭前喊冤，甚至為解除限制出境脫口「又不是什麼很重的罪」。不料她今（9日）出庭態度180度大轉彎，改口全部認罪，並撤回聲請傳喚證人、法律鑑定，盼法院從輕量刑。

仙塔律師前2次出庭始終否認犯行，態度強硬，不僅質疑法官「誘導認罪」，主張偵訊筆錄不具證據能力，更聲請傳喚多名證人及被告，以及3名學者進行法律鑑定。

廣告 廣告

不過仙塔律師今日出庭一改先前策略，對檢方指控全數認罪。其委任律師表示，仙塔律師在偵查階段其實已坦承犯行，願繳回犯罪所得，並主張她當初向主嫌友人、共犯陳男洩露偵查進度，是誤信對方彼此熟識，想透過陳男取得更多資訊以利辯護，強調仙塔律師不清楚陳男背景與他之餘本案的關係，洩露偵查進度絕非為了妨礙偵查。

同時仙塔律師撤回所有證據聲請，包含偵訊筆錄勘驗、傳喚證人被告與法律鑑定等。庭後面對守候媒體詢問為何放棄證據調查？仙塔律師沒有多說，僅回應會尊重法院判決。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

更多鏡週刊報導

涉靈骨塔詐騙1.6億 仙塔律師遭起訴求刑1年

小煜護理師前妻號稱「兇版佐佐木希」 小S不信生過小孩

子弟兵何元楷爆「霸凌特教生」道歉了 羅智強籲做3件事：一句話不能抹平傷口