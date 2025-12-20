態度從容！張文變裝離開租屋處 拖行整箱汽油彈畫面曝光

記者楊忠翰／台北報導

捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方公布最新監視器畫面，張文從公園路租屋處離開時，身上穿著灰色雨衣，並拖著1箱汽油彈進入捷運站。

警方調查，張文是從今年中旬開始計畫，預計在台北車站及南京西路百貨各引起一場騷亂，不僅如此，案發前3天張文便花費5700多元，選在中山區旅館住宿3天，接著他騎乘自己機車或UBike等交通工具，並在台北車站及捷運中山站附近來回觀察地形，進而選定縱火的地點。

廣告 廣告

19日下午3時40分，張文騎車前往林森北路159巷及119巷、長安東路75號等地點縱火，造成2輛機車及3部轎車毀損，張文將機車停在長安東路及市民大道口，換騎UBike並脫掉米色外套，下午4時37分，張文穿著黑色上衣回到公園路租屋處縱火，接著換上灰色連身雨衣離去。

根據最新監視器畫面顯示，下午5時23分，張文拖著1箱汽油彈緩行，並從M8出口進入捷運站，再一路走到M7出口B1通道時，張文已脫掉連身雨衣，開始向四周丟擲煙霧彈，並嘗試在星巴克門口縱火，過程中張文神情漠然，感覺不到任何情緒波動，一副胸有成竹的模樣。

張文隨即沿中山地下街行走，一路回到南京西路的旅館，他又穿起那件米色外套，並在旅館內補充煙霧彈，當他離開旅館時已脫去米色外套，並穿上戰術背心及護膝等裝備，接連砍殺8人後墜樓身亡。

更多三立新聞網報導

疑為淘寶仿冒品！張文持《浴血任務》長刀？ 經銷商：缺貨已4年

2人加護病房觀察中！張文選雙面刃太兇殘 3死者皆是一刀斃命

犯案前後未與人接觸！張文孤狼式犯案 曾閱讀過大量鄭捷新聞

躲避北市警方追緝！狂徒張文心思縝密 花費3天場勘加5度變裝

