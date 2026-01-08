即時中心／林韋慈報導

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）日前曾公開強硬回擊美國總統川普，強調自己「沒有販毒」。不過，在美東時間7日晚間，川普於社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，已接獲裴卓來電，並對雙方的溝通感到榮幸，未來也將安排在白宮會面。

在美國於1月3日對委內瑞拉發動突襲行動後，川普曾點名批評哥倫比亞，並被外界解讀為「下個目標」，他於空軍一號內告訴記者，哥國總統是一名「病態的男人」，甚至表示其喜歡製造古柯鹼並販售至美國，「好日子過不了多久」。裴卓事後也曾強硬回應，表示將「為了祖國拿起武器」，雙方隔空交火一度升高外交緊張。

不過，川普在美東時間7日晚間於「真實社群」（Truth Social）平台的最新貼文中態度大轉，表示裴卓親自致電向他說明雙方在毒品及其他問題上的分歧，他也對對方的來電與溝通態度表達感謝，並期待在不久的將來進行面對面會談。

川普也指出，目前已由美國國務卿馬可・盧比歐（Marco Rubio）與哥倫比亞外交部長著手安排相關事宜，會晤地點將訂於美國華盛頓特區白宮，但尚未表示明確的時間。





原文出處：快新聞／態度急轉！哥倫比亞總統裴卓才剛開嗆 後致電川普解釋毒品問題

