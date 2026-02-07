態度放軟 日媒：陸已准多款稀土輸日

日本首相高市早苗去年十一月初發表涉台言論後，東京與北京關係緊張，迄今已滿三個月，不只日本水產品出口中國大陸受阻，大陸早前還公告將加強軍民兩用物項對日出口管制。不過在日本眾議員大選前，大陸對日本的制裁措施似乎有放軟跡象，傳出北京已批准多項對日稀土出口。

大陸一月六日宣布加強兩用物項對日本出口管制，涵蓋七類稀土、稀有金屬、電子設備等數百種產品。日本共同社六日則引述貿易消息人士稱，大陸在一月加強上述出口管制後，已批准多項對日稀土出口。日方一度擔憂大陸加強管制將導致出口暫停，但實際並未全面禁運。相關申請據稱是加強管制前提交，日本企業正在密切關注今後能否繼續獲批。

廣告 廣告

同時，有日企人士透露，過去一個月，大陸對日出口用於鋁加工的鎂陷入停滯。此外，從大陸向日本出口用於工業品生產的合金以及從日本向大陸出口零組件，出現被大陸有關部門要求提交以往不需要的文件等情況。

大陸批准多項對日稀土出口消息傳出之際，正值美國甫召集五十五國舉行「關鍵礦產部長級會議」之後，當時日本也有赴美參與。但對於大陸是否因考量美方布局而批准稀土對日出口，報導並未明確提及，僅指出大陸警惕日美歐加快擺脫稀土採購對陸依賴的動向，因此「可能展現努力確保穩定供應的姿態」，避免招致違反國際規則的批評。

稍早也傳出大陸在加強管制後收緊了審查，要求提交補充文件，大陸商務部發言人何咏前上個月底曾就此指，大陸禁止對「一切參與提升日本軍事實力的其他最終使用者」用途出口，其目的是制止「再軍事化」和擁核企圖，但對符合確保屬民事用途等條件的出口申請，「都會得到批准」。

近日傳出日本在南鳥島附近海域水下六千公尺深處挖到富含稀土的礦泥，對此大陸外交部發言人林劍僅回應指出，「我們注意到日本國內近年來一直都有這樣的報導」。

【看原文連結】

更多udn報導

好市多「經典零食」熱銷 她一口氣搬3盒：過年必備

銀樓掃出「金粉」價值900萬元 同行揪1點喊誇張

7旬翁走不動 老狗報恩「幫拉三輪車」網友淚崩

小三風波重創事業！昔日鄉民老婆遭前東家切割