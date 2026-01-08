態度變得真快! 才嗆要拿起武器抗美 哥倫比亞總統主動致電川普輸誠

美國總統川普(左)與哥倫比亞總統佩特羅。 圖 : 翻攝自央視新聞

[Newtalk新聞] 當地時間 7 日，美國總統川普與哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）通電話。川普在社交媒體上表示，與佩特羅通話討論了毒品問題以及存在的其他分歧。

川普還說，期待在不久的將來與佩特羅會面。美國務卿盧比歐和哥倫比亞外交部長正在安排會面事宜。會晤將在華盛頓特區的白宮舉行。

川普在社群平台真實社群（Truth Social）透露了佩特羅的致電，這是自從他擔任總統以來，雙方首次通話，川普表示：「非常榮幸能與哥倫比亞總統通話」。

在美國於加勒比海與太平洋地區的軍事行動持續升級之際，哥倫比亞總統古斯塔沃．佩特羅（Gustavo Petro）曾直指，華府對委內瑞拉採取的高壓政策，真正目的並非打擊毒品走私，而是圍繞著該國豐富的石油資源。 圖 : 翻攝自央視新聞

據《路透社》報導，哥倫比亞總統佩特羅在講話中表示，本次通話是自兩國外交關係緊張以來兩人首次通話，也是兩人之間的首次通話。他還表示，兩人通電話 1 小時，雙方同意用外交途徑解決分歧。

佩特羅說，在通話中他還提議 2 人與委內瑞拉代理總統羅德里格斯一起舉行三人會晤，以解決委內瑞拉緊張局勢。

美國政府近來持續以「禁毒」、「安全」為名向拉美多國施壓，川普多次就緝毒問題點名佩特羅。

美軍 3 日淩晨對委內瑞拉發起大規模軍事打擊，突襲委首都加拉加斯，強行控制總統馬杜洛及其妻子並移送出境。

委內瑞拉總統馬杜洛與其妻子搭直升機降落在華爾街停機坪，準備被押往紐約法庭。 圖 : 翻攝自IC Photo

哥倫比亞總統佩特羅 4 日曾在社交媒體上發文表示，反對對委內瑞拉總統馬杜洛的強行控制行為，並指出，在缺乏任何法律依據、對委內瑞拉主權採取行動的情況下，此類行為應被視為綁架。

在馬杜洛被美軍逮捕後，佩特羅曾嗆聲要「為了祖國拿起武器」，但沒想到兩天後就改變態度。

