態度轉！委內瑞拉代理總統改口：盼與美合作

[NOWnews今日新聞] 美國3日對委內瑞拉發動突擊，並抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦後，由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）成為代理總統。雖然羅德里格斯一度譴責美國，不過在稍早的聲明中，她改口表示希望和美國合作。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，羅德里格斯表示，她已向美國政府發出邀請，希望能共同推動一項「合作議程」。

她社群媒體發表聲明指出，該合作議程將以「共同發展」為目標，並在國際法框架下推動，以強化持久的社會共存。

羅德里格斯表示，委內瑞拉將「優先」推動與美國及該地區建立「平衡且相互尊重的國際關係」。

羅德里格斯直接向美國總統川普（Donald Trump）喊話，指稱委內瑞拉人民所需要的是和平與對話，而不是戰爭，「這一直是馬杜洛總統所傳達的訊息，也是此刻全體委內瑞拉人的共同訊息。」

她補充道：「委內瑞拉有權享有和平、發展、主權與未來。」

羅德里格斯最新的評論與她早前的聲明相比有顯著轉變；她此前曾譴責美國「卑劣地進行綁架」，表示馬杜洛一些隨扈遭「冷血」殺害，也有軍人和平民喪生，並稱馬杜洛是委內瑞拉唯一的總統，要求美國盡快放人。

在羅德里格斯獲委內瑞拉最高法院和軍方確認為臨時總統之際，川普接受《大西洋月刊》（The Atlantic）電話訪問，期間警告羅德里格斯，如果不做「正確的事」，將會付出巨大的代價，「可能比馬杜洛還要嚴重」。

