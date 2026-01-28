慌了？被問張又俠落馬…國台辦「狂翻小本本」嗆：絕不承諾放棄使用武力

記者陳思妤／台北報導

國台辦發言人張晗被問到張又俠、劉振立被調查，就狂翻手上資料（圖／翻攝畫面）

中國解放軍高層頻頻遭到整肅，中共中央軍委副主席張又俠、參謀長劉振立也落馬，中國國防部稱，2人涉嫌嚴重違紀違法，遭到立案調查，如今，中共中央軍委會只剩下中國國家主席習近平，以及另一名軍委會副主席張升民。對於是否會影響到兩岸關係發展，國台辦今（28）日一聽到張又俠的名字就開始狂翻資料大概10秒，最後聲稱，是表明黨中央懲治腐敗全覆蓋，是黨有力量的體現，還稱以最大誠意盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力。

廣告 廣告

中國國防部24日稱，中共中央政治局委員、中共中央軍委副主席張又俠，還有中共中央軍委委員、中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經中國共產黨黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查、調查。

國台辦今天舉行例行記者會，被媒體問到，張又俠、劉振立遭到立案調查，共軍高層人事動盪，對兩岸關係發展會有影響嗎？國台辦發言人張晗邊聽問題就開始狂翻手上資料，翻了大概10秒。

張晗稱，有關立案審查調查，再次表明黨中央、中央軍委懲治腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍，是黨和軍隊有決心、有力量的重要體現。她稱，「在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們牢牢把握兩岸關係的主導權和主動權」。

張晗開嗆，「我們願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間」。

更多三立新聞網報導

張又俠落馬內幕！共軍高層大清洗 前CIA官員指習近平怕「這件事」

軍委指揮層徹底毀滅！張又俠涉洩核密遭捕 全軍沉默24小時疑造反

胡錦濤朱鎔基驚傳雙亡？名嘴揭「拔管」內幕：張又俠老首長恐已被嚇死

張又俠落馬攻台夢碎？前第七艦隊艦長認證：黑潮對沖季風 美軍都不敢打

