慎入／不滿被戴綠帽！人夫自製噴火器 當街「火烤小王」燒死他

綠帽男當接朝小王噴火。（翻攝X@whyyoutouzhele）

中國驚爆駭人情殺案，據信1名男子因不滿妻子出軌對象，自製噴火器當街「火烤」小王，導致對方慘遭活活燒死。

X帳號「李老師不是李老師」轉發網傳影片，只見1名男子手拿一個自製改造器具，面無表情的朝1名男子噴火，過程中還不忘「加壓加油」維持猛烈火勢。

事發地點在江蘇揚州雙塘，遇害男子當場被活活燒死成焦屍，警消後來抵達現場帶走凶手，相關畫面於網路瘋傳。

小王遭活活燒死，警方到場蓋黑布。（翻攝X@whyyoutouzhele）

據悉，這名男子疑不滿被戴綠帽，才會憤而行凶，網路上說法眾說紛紜。有一說是因小王先燒了綠帽男的車，對方才會燒死對方；另有一說則是綠帽男懷疑妻子出軌小王，曾登門向小王討公道卻遭毆打，他隱忍數月，私下自製噴火器進行復仇。

更傳出小王當時曾跪下表示願賠50萬元求饒，但綠帽男仍冷笑點火犯案，殺意已決，犯案後也淡定抽菸等警察來。不過至今警方尚未對此案有任何回應，也未見任何報導。

