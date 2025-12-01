慎入！中國社區恐怖爆炸，竟是煙火店老闆極端抗議走絕路。圖／翻自@whyyoutouzhele

中國湖南郴州的一處社區，在11月30日上午發生恐怖爆炸，導致附近社區都遭受波及，現場狀況相當嚴重。但事後流出造成這起爆炸的人，是當地一名賣煙火的老闆，他為了控訴遭到當地官員壓榨，最後選擇走上絕路，而且採用最極端的方式。

11月30日湖南郴州發生這起嚴重爆炸之際，中國網友也開始瘋傳一段影片，一名煙火店老闆彭海勇要網友們趕快去看「煙火秀」。不僅如此，彭男還在影片中交代遺言，並在鏡頭前喝下農藥。彭男說，自己長期遭到當地官員壓榨、索取賄賂，如果不給錢，就會被以各種名義來查辦他的煙火店。他指出自己已經無法忍受這種「潛規則」，也覺得活不下去，於是決定走上絕路。

另外有網友指出，看到煙火爆炸的現場相當恐怖，並且看到一輛疑似是彭男的車子，車子隨後也被炸爛。而彭男的影片，就是坐在車裡錄製的，因此網友也推測，彭男不只喝下農藥，也故意坐在車內算好時間，讓煙火把車子炸碎。

至於彭男是生是死，目前官方並無給予任何消息，但網友猜測，彭男可能已經用最極端的方式離開人世。郴州消防局發布消息指出，現場有3名傷者，目前已送醫治療，事故發生原因正在調查中。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



