慎入！台中恐怖3號房成垃圾山 震驚畫面曝光

台中西屯一處出租套房起火，屋內垃圾堆成山、廁所疊滿菸盒，疑菸蒂點燃衛生紙釀禍。（圖／翻攝自里長林寅利臉書）





台中市西屯區一棟大樓昨（30日）晚間傳出火警，一間編號「3號房」的小套房竄出火煙，房客與住戶急忙疏散。消防人員進入後驚見屋內「垃圾山」與「菸盒山」，房間鋪滿一袋袋塑膠袋裝的垃圾，廁所更堆有大批菸盒與菸蒂，初判疑為菸蒂不慎點燃衛生紙釀禍；詳細起火原因與是否涉刑仍待火災調查報告釐清。

消防人員進入後驚見屋內「垃圾山」與「菸盒山」，房間鋪滿一袋袋塑膠袋裝的垃圾。（圖／翻攝自里長林寅利臉書）

台中市消防局於晚間8時10分接獲報案，指稱大樓的7樓有火光冒出，隨即出動協和、工業區、西屯、黎明等分隊共9車20人趕往現場。消防人員到場時，房客表示浴廁垃圾桶燃燒，火勢已自行撲滅，住戶均已自行避難，無人受困或受傷。第六警分局指出，仍須待消防局火調完成後，確認是否涉及公共危險或失火等刑責，再依法處理。

套房內畫面更令人震驚。據了解，該套房由一名年輕男性承租，因長期上夜班，生活作息不固定，導致垃圾未及處理、日積月累。從屋內照片可見，床邊堆滿一袋袋超商塑膠袋裝垃圾，高度幾乎淹沒床面，屋內已無可站立空間；冰箱、桌面上散落菸盒，廁所更疑似為起火點，肉眼可見近60個空菸盒與滿地用過的衛生紙，成為高風險易燃物。

冰箱、桌面上散落菸盒，廁所更疑似為起火點，肉眼可見近60個空菸盒與滿地用過的衛生紙，成為高風險易燃物。（圖／翻攝自里長林寅利臉書）

事發後，福和里長林寅利趕赴現場關心，並在社群貼出警示訊息，直言「人不可貌相」，若非親眼所見，難以想像一般套房竟囤積如此多的垃圾。他強調，室內清潔與火源管理至關重要，抽菸、用火務必留意，離開前也須確認火源完全熄滅，以免小失誤釀成大禍；同時感謝消防、警察單位迅速到場處置，將災情控制在最小範圍。