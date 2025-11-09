慎入！「屍體一條街」曝光 巴西總統斥警方「屠殺」喊查

2025年10月29日，巴西攝影師莫萊斯以空拍機拍攝警方雷霆掃蕩黑幫後，貧民窟街頭擺滿屍體畫面。路透社



警告：內含照片可能令人不適，請斟酌閱讀

巴西里約熱內盧警方上月底大規模掃蕩黑幫「紅色司令部」，造成至少121人死亡，當地攝影師莫萊斯空拍死者遺體排滿整條街情況，畫面驚人。報導指出死者中一名19歲少年遭斬首，頭顱被掛在樹上示眾，另有十幾具屍體不全，巴西總統魯拉上週表示將對「災難性的警方大屠殺」發動調查。

里約熱內盧警方上月28日執行法院簽發100多張逮捕令，出動約2500名警力突擊阿萊芒（Alemão）與佩尼亞（Penha）兩大貧民區，與黑幫「紅色司令部」（Comando Vermelho，CV，又譯紅軍團）爆發里約史上最致命血腥衝突，至少121人死亡，包括4名警察。

路透社報導，警方掃蕩稍微平息後，當地民眾四處尋找失蹤親友下落，在附近的山丘野地發現許多遺體，當地人將遺體載到貧民窟沿街擺放，數量之多竟延續了好長一段路，路透社的巴西攝影師莫萊斯（Ricardo Moraes）當時便在此拍攝。

莫萊斯說他素來不喜歡空拍，因為空拍無法抓住人的細膩感情，但當天他覺得這情景須空拍方能掌握死傷規模。他也說在貧民窟上方飛空拍機非常危險，因為貧民窟中的黑幫勢力往往視空拍機為刺探或攻擊等威脅，所以他特別先詢問過當地人，悲憤交加的當地人破例允許他空拍。

莫萊斯說當時街道排滿遺體，之後有皮卡從街道的一頭開始運走遺體，然而從山上新找到的遺體卻又在街道的另一頭繼續「接龍」，現場家屬的哭喊震天，且瀰漫令人難以忍受的氣味。

《衛報》報導，121名死者中包含4名警員，其餘死者中包括一名14歲少年，有一名19歲少年遭斬首，頭顱被掛在樹上示眾，另有十餘具遺體不全。民調顯示，警方此次強力執法得到公眾支持，里約熱內盧右翼州長卡斯楚（Claudio Castro）稱讚此次行動是對巴西最大的犯罪集團之一「紅色司令部」的沉重打擊。

但巴西左翼總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）上週二（11/4）在亞馬遜雨林城市貝倫市（Belem）發表講話時說，儘管「有些人可能從死亡人數來看，認為這次行動是成功的」，但他認為這是一場「災難」，「發生了一場屠殺，我認為重要的是要核實屠殺發生的具體情況」。

魯拉強調法官發出的是逮捕令，不是屠殺，「但確實發生了屠殺」，他表示希望聯邦警察法醫調查人員參與這起殺戮事件的調查。

巴西安全專家和活動人士認為，這項行動無助於削弱「紅色司令部」，追蹤武裝暴力事件的安全組織「十字火」（Fogo Cruzado）專家奧利維拉（Cecília Olliveira）說：「如果殺人就能解決問題，巴西早就該像瑞士一樣（安全）了。」

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第30次締約方會議（COP30），明天（11/10）起至21日在貝倫舉行，領袖會議上週已召開，不過這場警方血腥執法已搶走COP30風頭。上週英國威廉王子訪問巴西，報攤上幾乎所有媒體的斗大標題都是「戰區」與「屠殺」。

