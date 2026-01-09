慎入／澳洲沙灘驚見「一顆人頭」下肢消失！死者疑為台灣人

國際中心／綜合報導

一名年約32歲的華裔古姓男子，今年元旦期間在澳洲西澳州知名海域浮潛捕撈龍蝦時突然失聯，事件引發關注。警方最新證實，在男子失蹤第5天，有民眾於鄰近海灘發現疑似「人類頭顱」的遺骸，經初步比對後，研判死者身分極可能就是失蹤的古姓男子。消息曝光後迅速在社群平台 Threads延燒，且傳出死者疑為台灣人，讓不少旅澳華人感到震驚與不捨。





慎入畫面／澳洲沙灘驚見「一顆人頭」下肢消失！死者疑為台灣人…警方揭初步死因

西澳沿海長期被認為是鯊魚活動較為頻繁的區域。示意圖非關本新聞事件（圖／美聯社提供）

根據外媒報導，事故地點位於西澳首府柏斯（Perth）北方的 Ledge Point 海灘。古姓男子趁著新年假期，與3名友人相約前往當地浮潛，希望能捕捉盛產於該海域的龍蝦加菜，未料卻發生憾事。原本一同行動的4人，在潛水過程中，古姓男子不明原因與同伴分散，之後便再也沒有現身。同行友人上岸後遲遲等不到他返回，驚覺情況不對，立刻向警方報案。西澳警方隨即動員直升機、無人機、水上摩托車及多艘民間船隻，展開大規模海空搜尋行動，但在關鍵的黃金救援時間內始終未能尋獲人影，後續搜索規模因此調整。

直到本週二（6日），案情出現重大進展。一名遊客在距離失蹤海域以北的 Fence Reef 海灘散步時，意外發現疑似人類遺骸被海浪沖上岸，當地媒體《9 News Perth》報導，現場發現的是一顆人類頭顱，畫面相當駭人。西澳警方發出聲明表示，雖然正式的 DNA 鑑定結果仍在進行中，但依據遺骸被發現的位置與外觀特徵，警方高度確信死者就是失蹤的古男，目前已初步排除他殺可能，不排除與鯊魚有關，詳細死因仍有待驗屍官進一步調查釐清。

事件曝光後，立即在 Threads引發討論，許多在澳洲打工度假或旅遊的台灣網友轉傳相關消息。也有知情人士指出，死者古男疑為台灣人，原本只是與朋友趁假期前往海邊戲水，卻不幸遇上死劫，網友留言哀悼「R.I.P，在國外真的要特別小心」、「抓龍蝦風險很高」、「太恐怖了，竟然只找到頭部」。

事實上，西澳沿海長期被認為是鯊魚活動較為頻繁的區域。依據國際鯊魚攻擊檔案最新統計，澳洲通報的鯊魚咬傷及致命事件數量，排名約在第2位。目前已知可能對人類造成攻擊的13種鯊魚，在澳洲周邊海域皆可發現其分布，其中以大白鯊與公牛鯊最為常見。研究指出，大白鯊在澳洲西南與東南沿岸形成兩個彼此重疊的族群，但每個族群的成年個體僅有數百條，與過去的歷史數量相比，規模已明顯縮減。儘管如此，實際發生鯊魚攻擊人類的情況仍屬極低機率事件。

