慎入！澳洲跨年抓龍蝦失蹤5天 沙灘驚見「一顆人頭」 死者疑為台灣人

國際中心／綜合報導

澳洲西澳發生駭人悲劇！32歲華裔男子古文仁（Wen Ren Gu），元旦當天與友赴Ledge Point浮潛抓龍蝦失蹤。6日有遊客驚見一顆「人類斷頭」被沖上岸，警方初步研判即為古男。消息傳回社群平台Threads（脆脆）引發震驚，網傳死者疑為台灣人，原本開心的跨年假期演變成屍首分離慘劇，令親友悲痛欲絕。（圖／翻攝自9NEWS官網）

原本是一場歡樂的跨年假期，卻演變成駭人聽聞的屍首分離悲劇！一名32歲的華裔男子古文仁（音譯，Wen Ren Gu ），今年元旦在澳洲西澳（Western Australia）知名景點浮潛抓龍蝦時離奇失蹤。警方證實，失蹤第5天有民眾在附近沙灘發現一顆被沖上岸的「人類頭顱」，經辨識相信就是古文仁。這起慘劇在社群平台「Threads」（脆脆）上引發高度關注，更有消息傳出，死者疑似是台灣人，讓不少在澳洲的華人社群感到震驚與不捨。

廣告 廣告

開心抓龍蝦竟一去不回

根據外媒報導，這起悲劇發生在西澳柏斯（Perth）以北的Ledge Point海灘。32歲的古文仁趁著新年假期，與三名好友相約前往該地浮潛，希望能捕抓當地盛產的龍蝦（crayfish）加菜。然而，原本團體行動的四人，古文仁卻在潛水過程中不明原因與隊伍脫隊，隨後失去蹤影。

同行的友人上岸後發現找不到他，嚇得立刻報警。當地警方隨即出動直升機、無人機、水上摩托車以及民間船隻展開大規模海空搜索，但在黃金24小時過後仍一無所獲，搜救行動隨之降級。

沙灘散步驚見人頭 最後希望破滅

殘酷的真相在週二（6日）曝光。一名遊客在距離失蹤點以北的Fence Reef海灘散步時，驚見有「人類遺骸」被海浪沖上岸，當地媒體《9 News Perth》更直接指出，發現的是一顆人類頭顱。

Threads引發熱議 網傳：死者疑為台灣人

這起驚悚意外消息傳出後，立刻在社群平台「Threads」（脆脆）上引發熱烈討論。不少在澳洲打工度假或旅遊的台灣網友紛紛轉發消息，更有知情人士透露，死者古文仁疑似是台灣人，與朋友趁著假期去海邊玩水，沒想到遭遇死劫。網友紛紛留言哀悼「R.I.P，出門在外真的要注意安全」、「抓龍蝦真的很高風險」、「太可怕了，竟然只找到頭」。

西澳警方隨後發布聲明表示，雖然正式的DNA鑑定尚未完成，但依據發現地點與特徵，警方確信這具遺骸就是失蹤的古文仁。警方初步排除他殺嫌疑，研判是一起溺水意外，但為何遺體會呈現「屍首分離」的狀態，仍待驗屍官進一步調查釐清。

澳洲西澳發生駭人悲劇！32歲華裔男子古文仁（Wen Ren Gu），元旦當天與友赴Ledge Point浮潛抓龍蝦失蹤。6日有遊客驚見一顆「人類斷頭」被沖上岸，警方初步研判即為古男。消息傳回社群平台Threads（脆脆）引發震驚，網傳死者疑為台灣人，原本開心的跨年假期演變成屍首分離慘劇，令親友悲痛欲絕。（圖／翻攝自Independent官網）

更多三立新聞網報導

梁曉珺看到沒！蔡依林演唱會太震撼 凱蒂佩芮也朝聖「1舉動力挺」

遭蔡依林提告反擊！梁曉珺昔揭《中國好聲音》黑幕 爆阿妹私下道歉

被告沒在怕？梁曉珺重新上架邪教片「7字開嗆」 蔡依林粉絲怒了

遭梁曉珺搬中國法規反擊！蔡依林硬起來不忍了 中國巡演正式官宣開唱

