慎入／盜墓狂「公墓挖寶」遺骸帶回家 超毛畫面全公開！

國際中心／江姿儀報導



美國近期出現駭人事件，1名34歲男子擁有特殊愛好，熱愛駕車前往廢棄公墓「挖寶」，載滿車戰利品回家收藏，還開設IG帳號與大家分享。近日他趁夜晚無人如往常一樣到墓地，拿著麻布袋、撬棍，搜刮人類遺骸。警方跟監驚見他車輛後座裝了大量人類遺骸，隨後當場抓獲帶著作案工具的他，還在他家中搜出超過100具的人類頭骨、已木乃伊化的殘肢。





慎入／盜墓狂「私藏100具人骨」公墓挖寶帶回家！遺體「擺後座裝車」被撞破

美國盜墓狂「公墓挖寶」遺骸裝滿車，遭警方當場抓獲。（圖／翻攝自臉書、嫌犯IG ）

綜合外媒報導，美國賓州34歲男子喬納森．格拉克（Jonathan Gerlach）於本月6日晚上，帶著麻布袋、撬棍等工具，闖進費城郊區摩利亞山公墓（Mount Moriah Cemetery）盜墓。沒想到作案車輛被跟監的員警發現，警方見到後座裝滿人骨、頭骨嚇壞，隨後立刻逮補格拉克。格拉克落網後坦承犯行，稱自己僅竊走約30具人類遺骸。



警方搜查凶嫌住處，於地下室搜出逾100具人骨，包含頭骨、殘肢。（圖／翻攝自嫌犯IG、示意圖民視新聞資料照）

然而警方事後搜查凶嫌格拉克住處，於地下室搜出逾100具人骨，包含頭骨、殘肢，甚至還有多具僅出生數個月的嬰屍，數量明顯與供詞不符。檢方指出，驚悚場景嚇偵察偵查人員「辦案人員彷彿走進一部活生生的恐怖片，從我自己到刑警、法醫，所有參與調查的人都未曾見過這種景象」。目前當局正追查遺骸身分，因遺體年代橫跨數百年，須花費較長時間確認。格拉克也因涉嫌盜墓遭到關押，被控多項虐待屍體罪、非法竊盜罪、收受贓物罪，總計逾450項罪名，保釋金高達100萬美元（約新台幣3160萬元）。



凶嫌開設IG帳號，曬出各種骷髏頭，還曾分享自己抱著頭骨的照片，甚至幫頭骨裝上假牙。（圖／翻攝自嫌犯IG ）

此外，格拉克開設IG帳號，從2023年開始瘋狂曬出各種骷髏頭，還曾分享自己抱著頭骨的照片，甚至幫頭骨裝上假牙。他落網當天還曾發文，寫下「懂的都懂，頭骨/骨骼出售，私訊諮詢」，疑似打算當成藝術品販賣。案件曝光，網友湧入貼文處，傻眼留言「到底誰會買這個？」、「你賣了某些家人成員！」、「這是某人的奶奶？」、「我不理解任何人能著迷」。













《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：慎入／盜墓狂「私藏100具人骨」公墓挖寶帶回家！遺體「擺後座裝車」被撞破

