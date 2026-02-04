慎入！綠帽夫捉姦車震變謀殺，活活火燒烤死小王。圖／翻自@whyyoutouzhele

中國網友這兩日瘋傳一段影片，一名男子對著另一名男子「噴火」，導致對方不幸身亡，但傳出這是一起情殺事件，疑似是綠帽夫殺害小王。

據「李老師不是李老師」還有抖音上，有相當多的網友都在討論「揚州雙塘案」。影片可見一名男子拿著噴火器，對準一名男子不斷噴火，導致受害者最後被活活燒死。據悉凶手是一名綠帽夫，當天他對妻子捉姦車震，隨即和小王發生衝突，但綠帽夫之後拿出自製的噴火器，對著小王直接火燒，小王雖苦苦哀求，但綠帽夫仍多次噴火，導致小王最終傷重不治慘死。

警方抵達現場，但小王已不幸身亡。圖／@newszg_official

警方獲報後趕抵現場，綠帽夫承認犯行，目前已被警方帶走調查，不過目前尚未有官方正式公布這起案情。但這起事件，這兩日引來眾多中國網友瘋傳與討論，網友們紛紛直呼：「太恐怖了！」、「感覺社會需要有更多支持，讓情緒發洩有出口，才不會再出現這樣的悲劇。」、「獻忠進化了...」

另外也有網友表示，警方抵達現場後，看到狀況仍是「一臉淡定」，這樣的反應同樣也讓人「震驚」。還有網友表示，現在相關訊息似乎都已被官方「和諧」，不少影像都被刻意下架或出現黑畫面。

近幾年中國不斷頻傳「獻忠事件」，也就是做出報復社會的舉動，包括隨機殺人。就有分析指出，近年來中國經濟衰退、就業不穩定，新一代面對沉重的經濟壓力、社會的不平等，以及對未來的焦慮，進而產生出對社會主流價值觀的不認同。再加上社會公眾無法提供合適的情緒發洩出口，導致這些人產生極端的情緒，並進一步選擇暴力作為對社會的「報復」。

