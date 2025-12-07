慎入！「越南屠夫」砍頭煮屍 身分竟是公務員

段文生將殺人、煮食影片上傳暗網，近日被逮捕。（圖／翻攝自諒山省警局官網）





日前在暗網流傳一段「越南屠夫」的驚悚影片，之後更傳到主流社群平台，砍頭、煮屍食用等駭人畫面引發眾多網友不適，但越南警方始終沒有作為，直到今年11月底，網友自行整理調查報告交給警方，「越南屠夫」才終於在近日遭到逮捕，而他的身分竟是公務人員，為57歲的諒山省市場管理第四隊副隊長段文生（Đoàn Văn Sáng）。

據越南《BBC》等媒體報導，全案需回溯至2020年，段文生透過社群平台認識受害者阮春達（Nguyễn Xuân Đạt），2人經常討論一些獵奇、變態的話題。今（2025）年1月25日，段文生邀請阮春達到他的辦公室，涉嫌將阮春達殺害，並將全程拍攝成影片上傳到暗網販售，內容包含砍頭、分屍、烹煮食用等畫面，相當駭人，更令人恐懼的是，這竟是阮春達的「願望」。

廣告 廣告

行凶後，段文生照常辦公、發臉書，一切互動如常，過了幾天附近住戶開始聞到異味，卻找不到來源，直到今年7月影片在暗網瘋傳，並流出到一般社群平台後，全案才曝光。不過越南警方始終未公開相關調查，讓網友自發當起偵探，並於11月底整理出一份調查報告，揭露凶嫌就是段文生，並推測出可能犯案地點。

11月29日，受害者阮春達的母親證實，兒子自從父親過世後已失聯10年，越南警方也在網友的調查報告出爐後，前往案發地調查，同時公告已立案偵辦。12月3日諒山省警局公告，已對段文生提起謀殺罪並將其拘留，並呼籲民眾，切勿再轉傳相關暴力影像，違者將依法嚴懲。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

女警開單遭砍！斧頭男動機曝光 疑同月同地被開2罰單

辦公室血案！中國人殺死日本同事 發狠朝臉狂砍

吉林34歲男「跨縣狂殺」傳奪9命！嫌逃亡視訊嗆警「抓不到我」

