慎入！高雄28歲女超商店員遭酒瓶攻擊 頭破血流畫面曝

即時中心／潘柏廷、許雯絜報導

高雄市中山一路一處超商今（6）日下午2時30分許發生傷人事件；一名60歲李姓女子因喝醉，在超商與28歲潘姓女店員發生口角衝突，對方更疑似拿酒瓶打向對方，導致該名店員頭破血流，更在現場怒摔超商陳列商品，現場滿目瘡痍。警方獲報後，立即制止女子，全案依殺人未遂罪逮捕偵訊後移送法辦。

高雄市警新興分局中山所表示，今日下午2時30分許獲報中山一路某超商有衝突情形；員警到場時立即將動手婦人（李女、60歲）制止帶回，現場一名超商店員（潘女，28歲）頭部受傷送醫。

快新聞／慎入！高雄28歲女超商店員慘遭酒瓶攻擊 頭破血流畫面曝

高雄某超商現場滿目瘡痍。（圖／民視新聞翻攝）

經瞭解，動手李嫌疑似因酒醉與店員潘女起口角衝突，意識清楚並無生命危險，全案依殺人未遂罪逮捕偵訊後移送法辦。警方強調，對於任何不法滋事情形，本分局絕對會嚴厲執法，絕不寬待。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

