慎用延長線! 台電給南投阿公阿嬤給量測血壓贈愛心

▲首先由劉啟帆鄉長，代表鄉民向台電公司大觀發電廠致謝。（圖／記者石振賢攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】台灣電力公司大觀發電廠於31日上午，由副廠長鄧文貴親自率領充滿熱忱的志工團隊，前往南投縣魚池鄉的麒麟宮代化堂，舉辦「關懷銀髮族送暖」活動。此次活動主要服務對象為東池村與魚池村的長者，不僅致贈實用的民生物資包，更貼心準備了每人新台幣1,500元的提貨券，讓長輩們能依自身需求選購所需用品，在寒冬中注入一股實質暖流。這項深具意義的公益活動自2013年啟動以來，已風雨無阻地連續舉辦13年，不僅成為台電公司深耕日月潭地區、回饋地方的重要標誌，更是當地長者們引頸期盼的年度溫馨傳統，見證了企業與社區之間長久累積的深厚情誼。

▲大觀發電廠鄧文貴副廠長向長輩息心問暖，同時提醒長輩們慎用延長線，不可同時插多個高耗電器具，以維安全。（圖／記者石振賢攝）

活動現場嘉賓雲集，洋溢著濃厚的節慶與關懷氛圍。南投縣議員王秋淑、魚池鄉鄉長劉啟帆、鄉民代表會副主席王若嵐均撥冗親自到場，對台電的持續奉獻表達高度肯定與感謝。在魚池村村長盧幸助、東池村村長王百祿的引領與陪同下，地方首長們與台電志工們一同將充滿愛心的物資及提貨券遞送到長者手中，並彎腰問候、閒話家常。許多接受關懷的阿公阿嬤臉上綻放燦爛笑容，直呼「足感心！」、「就像提前過年一樣歡喜！」，現場互動熱絡，笑聲不斷，溫馨感人的畫面令人動容。

▲隨後由王秋淑議員、王若嵐副主席、劉啟帆鄉長等陪同一一致贈提貨卷紅包給長者。（圖／記者石振賢攝）

除了物資發送，台電志工還現場為長者量測血壓，並由鄧副廠長文貴進行冬季用電安全宣導。他特別提醒長輩：同一插座或延長線切勿同時插多個高耗電器具，以免過載燒毀電線引發火災。尤其電暖器功率大，應使用獨立插座、遠離易燃物，避免與其他電器共用，不使用時務必關閉電源並拔掉插頭。定期檢查插座與電線是否老舊，一旦發現發熱、焦黑就要立即更新。

▲最後全體合影致謝。（圖／記者石振賢攝）

鄧文貴副廠長表示，大觀電廠長期深根日月潭地區，除了穩定供電，更希望扮演好「企業公民」角色，用實際行動關懷弱勢。未來將分批走訪魚池鄉其餘13個村落以及仁愛鄉法治村，把溫暖送到每一位長者手中。

台電強調，在追求企業永續經營的同時，將持續以「誠信、關懷、服務、成長」為核心價值，與地方共榮共好，讓社會因為每一度電、每一份愛心而更加美好。