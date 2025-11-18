慎用抗生素 推抗藥性管理計畫

台大醫院辦理抗生素衛教宣導，提醒民眾避免感染並且正確使用抗生素，以免造成抗藥性。（台大醫院提供）

記者傅希堯∕台北報導

抗生素廣泛使用使抗藥性問題日益嚴峻，對醫療照護及環境安全造成重大挑戰。台大醫院院長余忠仁表示，世界抗生素週活動旨在提醒民眾重視手部衛生與感染預防，最重要的是避免感染的發生，期盼社會大眾共同關注並支持抗藥性議題。

台大醫院指出，抗生素是治療感染不可或缺的工具，但當細茵產生抗藥性後影響治療效果和病人安全，除了應妥善使用抗生素外，也能從源頭減少感染發生、降低抗生素的使用需求，才是有效防堵抗藥性問題的根本對策。

台大醫院表示，另一方面，農業與畜牧業中也普遍使用抗生素以促進動物生長或預防疾病。在大規模使用下，不僅導致動物體內菌群產生抗藥性，更可能透過肉品、排泄物或環境擴散至人類，進一步加劇抗藥性危機。人類、動物與環境之間的緊密互動，意味著抗藥性問題需以防疫一體（One Health）的整合視角來因應。

台大醫院醫護員工載歌載舞提醒民眾應儘量減少感染發生，以減少抗生素的使用。（台大醫院提供）

每年11月18日到24日為世界抗生素週，余忠仁表示，減少抗生素的使用、並在使用後降低抗藥性的產生，是當前公共衛生的重要課題，台大醫院配合世界抗生素週規劃系列相關活動，希望社會大眾共同關注並支持抗藥性議題。

疾管署長羅一鈞表示，政府正推動國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫，結合衛福部、農業部及環境部，共同面對抗生素使用與抗藥性這項複雜挑戰，預計在5年內成功達成降低人用抗生素使用量等目標，目前農業部的3項指標皆已完成；未來也將把抗藥性防治工作延伸至基層，持續推動相關努力。