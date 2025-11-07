慎選地點！精品面交「需熟客、總金額過門檻」

台北中山區一間二手名表店業者，南下面交卻遭受攻擊。（圖／TVBS）

名表精品、貴金屬或珠寶業者在進行高價值商品交易時，面臨安全與風險的重大考量。近日，一對台北中山區二手名表店的老闆夫婦在南下高雄面交時遭受攻擊，引發業界關注。業者們紛紛表示，面交交易必須嚴格把關，包括限制只接受熟客、選擇有保全或警衛的安全場所、要求先付訂金、兩人以上陪同交付，以及針對不同金額設置不同的安全規範。許多業者也強調，店內交易仍是最安全的選項，因有完整的監控系統及保全連線保障。

面對高價值商品的交易風險，業者們制定了嚴格的面交規則。有業者表示，面交交易通常僅限於已有交易經驗的熟客，至少需要見過兩三次面才會考慮面交。蔡怡婷表示，對於小額交易如兩三萬或三五萬元，建議選擇在有提款機的地方進行，方便當場入帳，且第一次交易最好多帶一個人陪同，會比較安全。

除了熟客條件外，交易金額也是業者考量面交的重要因素。一些業者設定了最低消費門檻，只有達到特定金額的客戶才能享有面交服務。秦季明表示，當客戶總金額消費達到一個上限時，他們會派業務人員和店內安全人員一併到客戶府上進行交易，同時會事先確認客戶身分，並盡量安排兩人以上陪同交付。

有精品業者規定，客戶交易逾5次及金額達200萬元才能面交。（圖／TVBS）

關於面交地點的選擇，業者們也有明確的安全考量。小額交易通常選在自動提款機附近，方便即時存取款和點鈔；較大金額的交易則會選擇在有保全、警衛或人潮較多的地方進行，甚至有些業者只接受到府面交。秦季明強調，他們通常傾向於在店內進行交易，因為這樣能同時保障業者和客戶的安全，店內有全程錄影錄音，並與保全公司和警察局連線。

這起高雄面交攻擊事件讓業界再度提高警覺，業者們一致認為，面交金額越高，風險也越高，因此買賣雙方都需要謹慎評估交易方式，共同努力降低意外發生的可能性。

