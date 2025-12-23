慎防中共跨國鎮壓！官員示警赴這3國恐被「送中」 外交部：視情勢調升旅遊警示

中共恐嚇對我國人「跨國鎮壓」愈發猖狂，媒體引述知情官員說法示警，我國雖與國際合作、反制中國的跨境鎮壓，但仍應避免前往寮國、柬埔寨、白俄羅斯，以免被抓捕「送中」。對此，外交部今（23）日表示，外交部與各駐外館處持續密切關注，強化緊急應變機制，並持續向國人宣導、提醒注意，共同防範杜絕中方這類「無知粗暴」且挑戰國際秩序的不法行徑。

中國國台辦今年3月底設置「台獨打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，並於11月中旬宣稱收到「上萬封舉報郵件」。《自由時報》報導，被中國列為「台獨頑固份子」及發布通緝對象，扣除重複共71人次，報導引述不具名知情官員說法示警，跟中國極友好或不文明國家都不建議前往，如到寮國、柬埔寨、白俄羅斯，可能被引渡回中國，甚至直接在當地被中國抓捕再押回中國受審。

對此，我國外交部發言人蕭光偉今日於例行記者會中回應，我國政府一向重視國人在海外的人身安全，並持續就各國政治、治安及法治環境進行風險評估，並適時發布相關警示，提醒國人審慎評估赴海外行程；針對部分國家可能涉及中國進行跨國合作執法，外交部有持續蒐集相關資訊，並和理念相近國家保持溝通。

依照外交部領事局官網，目前我國對白俄羅斯全境、柬埔寨與泰國接壤地區發布「第四級：紅色儘速離境」警示，但對寮國全境及柬埔寨其餘地區僅發布「第三級：橙色避免前往」警示，未來是否將有所調升？蕭光偉答覆，國外旅遊警示是依照整體安全情勢綜合評估，外交部未來會視整體情勢發展綜合檢討。

蕭光偉強調，我國作為主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國對台灣並沒有任何管轄權，有關跨國鎮壓一事，外交部必須要說明，中共對我國人施加威脅，政府除了與國際社會加強反制合作，外交部也會與各個駐外館處持續密切關注，強化外館的緊急應變機制，也與政府其他部門協力合作，並持續向國人宣導、提醒注意，共同防範、杜絕中方這一類「無知粗暴」且挑戰國際秩序的不法行徑，「我們也會持續和各個部會共同來維護國人的人權還有權益」。

