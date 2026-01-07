慎防中風！冷氣團接連影響 國健署點名「3族群」提高警覺

近期冷氣團接連影響台灣，全台各地氣溫驟降，對此國健署提醒，低溫環境容易增加心臟病與中風急性發作風險，呼籲長者、三高患者、早出晚歸、輪值大夜班，或長時間在戶外工作的民眾，應特別留意低溫與溫差帶來的健康影響，做好保暖與防護措施，避免意外發生。

國健署在臉書發文指出，近來因冷氣團接連影響，全台降溫有感，今天到周六（7日到10日）更因輻射冷卻影響，早晚更加寒冷。由於低溫環境容易導致血管收縮、血壓升高，增加心臟病與中風急性發作風險，國健署特別呼籲，除了長者、三高患者之外，早出晚歸、輪值大夜班或長時間在戶外工作的民眾，也應特別留意低溫與溫差帶來的健康影響，做好保暖與防護措施。

長者族群 ：無論何時，只要有起床的動作，務必遵守「慢、熱、起、穿、行」，早晨醒來時，先在床上緩慢活動一下；伸展四肢或進行簡單熱身；慢慢起身，避免瞬間起床有頭暈的現象；坐在床邊，添加事先備妥的衣物或外套禦寒保暖；待腳步踏穩且手扶好固定物後再站起來行走，避免在清晨氣溫最低時過早出門運動。

心血管疾病與三高高風險族群 ：定期量測及記錄自己的血壓、血糖等數據，並遵照醫囑按時用藥及維持情緒的穩定。

早出晚歸工作者與戶外活動族群：採多層式穿搭，注意頭頸與四肢保暖；充分暖身，若感到身體不適，應立即停止活動、充分休息並儘速就醫；切記避免喝酒暖身。

國健署另指出，民眾若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或出現中風徵兆，無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作，應立即撥打119，並記下發作時間，把握黃金治療期。

撰稿：吳怡萱





