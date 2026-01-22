慎防外牆冷爆！不只保暖，更要保安全! 市府籲建築外牆自主檢查 儘早修補免煩惱

記者游宜橙/台南報導

持續的低溫特報；市長黃偉哲十分注重市民安全，工務局提醒，民眾除添加衣物保暖外，更應自主檢查建築物外牆磁磚、飾材及附掛物(招牌、鐵皮、冷氣室外機支架等)是否因溫度劇烈變化，引起冷縮現象而有掉落之虞；若未依規定維護建築物構造及設備安全，依法可處30萬元以下罰鍰。

工務局呼籲，建築物所有權人及公寓大廈管理組織，平時應確實自主檢查大樓外牆磁磚、飾材及附掛物，如有凸起、鬆動或剝落情形，應及時圍設警示標示或防護措施，提醒路過行人或車輛注意安全，並應儘速修復，避免發生磁磚、附掛物掉落情事，影響人車安全。

工務局指出，建築物所有權人、使用人，應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，未依規定維護建築物合法使用與其構造及設備安全，依建築法第91條規定，可處建築物所有權人新臺幣6萬元以上，30萬元以下罰鍰。呼籲建築物所有權人、公寓大廈管理組織，除平日應做好建築物安全維護外，也應定期自主巡查或委託專業廠商檢視外牆安全，若疑似脫落情形儘速改善，以防範災害發生。