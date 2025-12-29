慎防張文血洗事件發生！台南跨年維安演練 黃偉哲「禁3物」：含大行李

記者林昱孜／台南報導

迎接2026年跨年晚會龐大人潮，並因應近期北部發生的治安事件，台南市政府警察局於今（29）日下午在永華市政中心西側廣場舉行高規格維安演練。市長黃偉哲親自視察，強調市府將以民眾安全為最高原則，透過跨局處整合演練強化應變能力，「把演練做好就不怕萬一」。

台南市警局29日進行維安演練，模擬跨年晚會有人丟擲煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

本次演練模擬演唱會進行中，突遭歹徒丟擲煙霧彈並隨機傷人引發騷動。現場執勤員警迅速圈圍，特殊任務警力隨即介入，運用辣椒水、臂盾及電擊槍強勢制伏行兇者；同時，消防、衛生、交通等局處立即啟動傷患救護、疏散及路口號誌控管機制，過程緊張逼真，展現市府團隊面對突發危機的即時處置能量。

現場執勤員警迅速圈圍，特殊任務警力隨即介入，運用辣椒水、臂盾及電擊槍強勢制伏嫌犯。（圖／翻攝畫面）

黃偉哲表示，跨年晚會是台南系列活動中人數最多的一場，鑑於日前外縣市發生的隨機攻擊事件讓民眾感到憂心，今日演練的目的就是讓各單位熟悉救護與逮捕流程，「大家都不希望發生事情，但如果不幸發生，市府絕對有能力保護市民朋友的安全」。

黃偉哲表示，跨年晚會為了安全起見，禁止「大型行李箱、攝影腳架、長梯」進入會場。（圖／記者林昱孜攝影）

此外，黃偉哲也特別呼籲，為確保活動動線安全，跨年晚會當天禁止攜帶「大型行李箱、攝影腳架、長梯」進入會場。若外縣市遊客有攜帶行李箱需求，請配合寄放於服務台，務求活動順利進行，讓大家平安迎接新的一年。

