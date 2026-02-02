慎防溫差變化！營養師揭「冬天必做8件事」4食物促進循環
本周天氣變化大，若沒有注意溫差，便容易發生意外，營養師高敏敏提醒，真正對心血管造成威脅的，不是單純低溫，而是短時間內的劇烈溫差，呼籲民眾謹記「冬天必做8件事」，即使是年輕人也不能大意。
營養師高敏敏在臉書專頁發文，表示天氣突然變冷，其實考驗的不只是耐寒能力，而是整個血管與心臟的調節能力；當氣溫在短時間內快速變化，血管收縮與擴張來不及適應，心臟負擔就會明顯增加，其中清晨起床、洗澡前後、外出瞬間，都是心血管事件好發時段，民眾應謹記「冬天必做8件事」，把日常細節顧好，就能幫自己多一道安全防線：
慢慢起床：早上醒來先坐在床邊活動手腳、伸展一下，讓血液循環慢慢啟動，避免血壓突然升高，對心臟與血管都是比較溫和的方式。
保暖一定要做好：頭、頸、手、腳、腹部都是散熱最快的位置，外出記得圍巾、帽子、手套，減少冷風直接刺激，避免血管突然收縮，讓心臟不用瞬間加速運作。
避免劇烈溫差：不要一出門就直接衝進冷空氣，洗澡水溫避免過熱，洗澡時間也不要過久，過大的溫差容易造成血壓短時間劇烈波動。
多喝溫水：天冷時口渴感下降，但其實身體還是會默默缺水，溫水能幫助血液循環，減少血管緊繃，也有助維持血液流動順暢。
運動選擇室內：低溫會讓血管自然收縮，戶外運動時心跳與血壓同時上升，容易讓血壓短時間快速飆高，增加心臟與血管的負擔，再加上冷空氣刺激，血管收縮與擴張反覆切換，對有三高或心血管風險的人，更容易誘發不適或突發狀況，選擇快走、伸展、肌力訓練等室內運動，能減少溫差刺激，讓血液循環穩定進行，才是冬天真正安全又有效的動法。
規律控制三高：血壓、血糖、血脂偏高族群，天冷時更需要穩定控制，藥物依醫囑規律服用，不要自行停藥或加量，搭配規律進食與監測，才能降低心血管風險。
飲食清淡不刺激：飲食減鹽、少加工，避免重鹹、油炸，減少暴飲暴食與大量飲酒，能有效降低血管與心臟負擔。
吃好油、多蔬果：天冷時血管本來就較容易收縮，選對油脂與蔬果，有助維持血管彈性。
營養師高敏敏補充，橄欖油、堅果、深海魚等均為好油來源，補充 Omega-3 與優質脂肪，幫助血管健康；多吃高纖蔬果，有助降低體內發炎反應，讓循環更穩定。
此外，天冷時身體需要更多熱能來維持體溫，建議可以適量選擇溫熱型食物，幫助促進循環，讓手腳比較不冰冷：
薑湯：薑中的薑辣素，能促進血液循環，幫助身體產熱，特別適合早上或天氣偏冷時飲用。
溫熱紅茶：含有茶多酚與咖啡因，能輕度促進代謝，記得溫溫喝、避免過量，對循環與精神都有幫助。
肉桂：屬於溫熱型香料，有助促進末梢循環，增加暖身效果。
胡椒：能刺激血液循環，提升身體暖感，料理中適量使用即可，避免過量刺激腸胃。
撰稿：吳怡萱
