慎防「由演轉戰」！國防部示警：共軍若越12浬即屬第一擊 國軍已授權反制

[Newtalk新聞] 中共今日突襲對台實施軍演，並預告將於明日進行實彈射擊演練，並在台灣周邊劃設多處危險區域。對此，國防部今（29）日召開記者會說明應處作為，強調已全面提升戒備層級，並明確指出，若中共軍機、軍艦進入我12浬領海或領空，將視為「第一擊」，國軍已獲授權依規定實施自衛反制。

國防部表示，中共透過北京國際航行通告（NOTAM）公告，於12月30日08時至18時在台灣周邊劃設7處危險區域，進行實彈射擊演訓。情次室次長謝日昇中將指出，國軍已全面掌握相關動態，並依「料敵從寬」原則，將所有可能的飛彈彈道與射擊區域納入監控範圍，包含火箭軍相關動向。

作計室次長連志威中將表示，國軍已啟動「立即戰備操演」，強化空、海及陸上整體防護部署，並依據作戰需求完成兵力配置與應變準備。針對共軍可能出現「由演轉戰」的情境，已事前完成兵力部署與反應流程，確保第一時間可有效應處。

對於外界關注若中共機艦進入我方12浬領海或領空將如何因應，連志威說明，國防部已明確界定處置原則，並授權第一線指揮官依據交戰規則（ROE）行動。只要中共軍事載具未經許可進入我方領空或領海，即構成「第一擊」，國軍可依威脅程度採取必要反制行動。

他進一步指出，若共機或共艦逼近，國軍將先行實施攔截、警告與驅離；若對方持續侵入、拒不離開，第一線指揮官可依授權採取必要手段，包括武力反制，以捍衛國家主權與安全。

國防部強調，目前國軍全程掌握中共演訓動態，並與相關部會密切協調，確保空域、海域安全與民航運作不受影響。面對中共軍事恫嚇，國軍將維持高度戒備，堅守防衛原則，確保國家安全與區域穩定。

