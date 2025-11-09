慎防！鳳凰恐北轉直撲台灣 氣象署曝「這兩天」影響最劇

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐將北轉直撲台灣，中央氣象署預計明（10）日中午過後發布海警，預估11、12日風雨最劇。對此，氣象署下午召開記者會說明，「鳳凰」11日北上過程中，由於環境條件不利其發展，因此可能是以「輕颱」等級接近、通過台灣。





中央氣象署預報員張承傳指出，「鳳凰」颱風下午2時位於鵝鑾鼻南南東方約820公里的海面上，強度目前依舊是「中颱上限」，未來大方向還是會先通過呂宋島進入南海後，再北轉朝台灣海峽方向前進，之後再往東北方向東通過台灣地區。

降雨預測。（圖／氣象署提供）

從潛勢路徑預報圖來看，張承傳表示，「鳳凰」颱風今晚就有可能登陸菲律賓呂宋島陸地，未來會慢慢接近陸地，再增強的空間比較有限，因此會以「中颱上限」的等級登陸呂宋島，登陸後會受到地形破壞，強度會再稍微減弱一些。

今、明風浪觀測。（圖／氣象署提供）

張承傳說，明日進入南海之後大致上是維持一個中颱等級，11日會開始北轉，朝著台灣海峽方向前進，12日、13日就會進入台灣海峽，之後再通過台灣地區。

氣溫趨勢。（圖／氣象署提供）

他提及，「鳳凰」11日逐漸北上的過程中，由於環境風切會愈來愈大，條件會愈來愈不利於其維持強度，因此在北上、接近台灣過程中，強度方面有機會再持續減弱，預計在接近、通過台灣地區時，會較可能以「輕颱」等級通過；但對「鳳凰」接近台灣地區、強度減弱的速度仍有不確定性，這部分還要再持續觀察。

氣溫趨勢。（圖／氣象署提供）

天氣提醒部分，張承傳表示，10日至13日受東北季風與颱風影響，各地要嚴防大雨、豪雨，特別10、11日，宜蘭、花蓮與大台北會有局部豪雨等級上下的降雨；13日之前離島跟沿海的風強浪大，請民眾特別留意長浪出現。

