慎防10度以下低溫！寒潮爆發？鄭明典曝機率示警：氣溫驟降

生活中心／林奇樺報導

中央氣象署發布低溫特報指出，今（1）日強烈大陸冷氣團南下，2日及3日持續影響，全台各地氣溫明顯偏低，有出現10度以下氣溫的機率。氣象署提醒，今日下午至明日晚間，新竹以北局部地區有持續10度左右或以下低溫發生的可能，請民眾留意防範。另外，前氣象局長鄭明典也在臉書貼出了500百帕高度場預報圖指出，主要槽線約1天過後，槽線轉變成較典型的東北-西南走向，變化過程就稱為橫槽擺正，是統計上最常發生寒潮爆發的天氣型態，不過因為暖化的關係，發生的機率其實並不高。

受到強烈大陸冷氣團影響，氣象署發布低溫特報。（圖／翻攝自氣象署）

強烈大陸冷氣團南下 全台防10度以下低溫

根據氣象署低溫燈號顯示，新北市、基隆市、臺北市、桃園市及新竹縣列為橙色燈號，即為非常寒冷，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；苗栗縣、宜蘭縣及金門縣則列為黃色燈號，則為寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署提醒，低溫期間應加強保暖，使用瓦斯熱水器與電暖器具時注意室內通風及用電安全，並預防低溫引發呼吸道及心血管疾病，避免長時間停留在寒冷環境，確保兒童頭、頸、手與腳部的保暖，同時關懷老人、遊民及弱勢族群的避寒需求。另冬季為流感好發季節，須注意手部衛生與咳嗽禮節，生病時落實在家休息；農作物及水產養殖業者也應留意寒害影響。

鄭明典解析「橫槽擺正」 寒潮爆發機率不高仍須留意

此外，前氣象局長鄭明典也在臉書發文指出，從500百帕高度場預報來看，1日下午5時主要槽線幾乎呈現東西走向，屬於「橫槽」型態；約一天後，槽線轉為較典型的東北—西南走向，這樣的變化稱為「橫槽擺正」，在統計上是最常出現「寒潮爆發」的天氣型態。

前氣象局長鄭明典貼出了500百帕高度場預報，指出槽線的變化稱為「橫槽擺正」，在統計上是最常出現「寒潮爆發」的天氣型態。（圖/翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典進一步說明，寒潮爆發除了低溫，還包含氣溫快速變化的條件，過去較容易發生意外，因此特別受到重視。不過他也指出，由於暖化影響，這次達到寒流標準的機率並不高，寒潮爆發通常指氣溫驟降並達到寒流標準，因此本次發生寒潮爆發的可能性也不高，但仍需留意可能出現一波氣溫驟降的情況。

