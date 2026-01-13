慎防ETC詐騙訊息 高公局：官方通知不會有繳費連結

記者李佩玲／臺北報導

近期有民眾於網路上分享，名下無車卻收到「46元停車費或通行費」催繳郵件或簡訊。交通部高公局今（13）日表示，不肖分子透過不法手段取得民眾聯繫資訊，企圖以亂槍打鳥方式，誘導民眾點擊連結線上刷卡，高公局提醒，「正港」的ETC郵件或簡訊，一定有車號且不會有繳費連結，民眾若收可疑郵件或簡訊，切勿點擊或操作不明網址，以免遭盜取帳號及金錢。

高公局說明，近期ETC詐騙訊息主要有3種類型，包括有讓人看起來像是自動化系統發送，而非人為發送的偽專業「系統動作」型；能精準鎖定開車族使用與遠通電收高度相關的業務詞彙，如針對目標的「停車業務」型；以及利用小額欠費與法律後果，來誘導點擊的「費用與限制」型等。

廣告 廣告

因應詐騙方法更新，高公局也提供4招辨識方法，包括無車號：因詐騙集團無法精準取得車號，常以「公告字號」、「案件編號」或「郵件代碼」等魚目混珠；有連結：官方通知僅為善意提醒，絕對不會在訊息中附帶繳費網址要求線上刷卡；小金額：刻意編造37、40、46元等小額數目，企圖利用民眾對小錢較不設防的心理降低戒心；催時效：訊息常提及「滯納金」法律後果，或要求於「今日午夜12時前」完成繳費，利用時效性壓力使受害者來不及查證。

高公局表示，為防止詐騙，該局偕同遠通電收透過各式管道持續加強宣導，並利用刑事警察局165反詐騙通報系統共同打擊詐騙，以阻斷詐騙訊息，去年成功阻斷約500餘件與ETC相關的詐騙網址；若民眾遇到可疑訊息，可撥打165專線，或電洽遠通電收24小時客服專線（02）7716－1998、Line客服（ID：@etag）查證。

高公局也建議用路人申辦eTag及銀行信用卡自動儲值繳納通行費，除可享有通行費9折優惠，在儲值信用卡有效的情況下不會產生欠費，若收到通知即是詐騙，或申辦「國道通行費電子帳單」，響應帳單無紙化並確保掌握正確資訊，守護自身財產安全。

高公局提醒民眾慎防ETC詐騙訊息。（記者李佩玲攝）