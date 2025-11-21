慕尼黑協定翻版？川普「割地求和」方案引爆爭議！ 烏克蘭面臨最艱難抉擇

烏克蘭總統澤倫斯基20日證實，他已收到一份由美國總統川普支持的俄烏和平計畫草案。（翻攝自zelenskyy_official IG）

烏克蘭總統澤倫斯基20日證實，他已收到一份由美國總統川普支持的俄烏和平計畫草案，並將在未來幾天內與川普通話商討。然而，這份多達28點的終戰方案內容極具爭議性，要求基輔做出痛苦的讓步以換取和平，因此在烏克蘭和歐洲盟友間引發了強烈反彈。

澤倫斯基辦公室雖然確認收到並將與川普討論「現有的外交機會」，強調將努力使計畫帶來一個「體面的終結」，但這種審慎回應與此前部分烏克蘭官員的「憤怒譴責」形成鮮明對比。這些官員曾痛批該計畫「荒謬」且等同於烏克蘭的實質投降。這份方案據稱是自今年8月美俄在阿拉斯加閉門會晤後所浮現的成果，由俄國總統普丁的親信與川普特使共同擬定，但基輔卻未被諮詢。

什麼是川普的「28點新計畫」？

根據《美聯社》和《法新社》等媒體披露的草案細節，這份和平計畫的條件幾乎與莫斯科在2022年全面入侵初期提出的要求相符，明顯偏袒俄羅斯。在領土與主權方面，草案要求烏克蘭將克里米亞、以及合稱為「頓巴斯地區」的盧甘斯克與頓內茨克承認為「俄羅斯實際控制領土」，連美國也將予以承認。這意味著烏克蘭必須從目前仍控制的頓內茨克部分區域撤軍，將其設為非軍事緩衝區，實質上等同於割讓領土。此外，方案要求烏克蘭必須修憲承諾「永不加入北約」，且北約章程也將加入相應條款，這被視為莫斯科的重大勝利。

烏克蘭為何考慮接受「限武裁軍」？

除了領土讓步，計畫還對烏克蘭的軍事力量設下了嚴格限制。它規定烏克蘭武裝部隊的規模將被裁減至60萬人以內（現有約88萬），且必須放棄長程武器，使其無法攻擊俄國境內的軍事目標。同時，烏克蘭境內將不允許任何外國軍隊駐紮，排除了歐洲提出派駐戰後維和部隊的可能性。然而，作為交換，美國將提供安全保證，若俄羅斯再次入侵，將面臨制裁恢復及軍事回應。美國陸軍部長德里斯科親自飛抵基輔，正是為了商討具體行動計畫，並向澤倫斯基保證，割地、裁兵、裁軍後的安全保障將由美軍提供，讓烏克蘭擁有類似北約國家的保護，這或許正是澤倫斯基願意重新考慮該計畫的關鍵因素。

歐洲盟友為何強烈反對此方案？

這份由美俄共同擬定的方案引發了歐洲盟友的強烈不滿。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯直言不諱地告訴川普團隊，任何和平計畫要想成功，必須獲得烏克蘭和歐洲的支持，並警告若向俄羅斯讓步，只會「鼓舞俄國總統普丁接著攻擊北約」。德國官員認為，這不過是川普典型的「同時向所有人施壓」策略。知情的一名歐洲高級官員更表示，這份28點方案「不過是成串滿足普丁的要點清單」，顯然是將壓力施加於受害者而非侵略者。此外，方案還承諾將分階段解除對俄羅斯的制裁，並邀請其重返八大工業國集團（G8），甚至允許俄羅斯分食札波羅熱核電廠一半的電力，進一步加深了歐洲對其「偏袒俄國」的觀感。

儘管遭到國內外多方痛批為「慕尼黑協定」翻版，澤倫斯基面臨俄軍持續推進和美國援助不確定的壓力，最終仍需與川普進行詳細磋商，以確定烏克蘭是否將踏上割地求和的艱難道路。

