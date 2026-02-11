慕尼黑安全報告示警 全球進入「破壞球政治」時代

國際間規模最大的安全年會、慕尼黑安全會議，13到15日將在德國慕尼黑登場，慕尼黑會議9日宣布，今（2026）年的會議對和平與解決衝突有特殊貢獻的獎項，將頒給烏克蘭人民。

慕尼黑安全會議主席伊辛格表示，「今年，我們不會把獎項頒給任何個人，而是勇敢的烏克蘭人民。透過這個獎項，我們要讓國際大眾注意到的事實就是，俄國目前表現出想要和談的樣子，但實際上卻持續恐嚇烏克蘭人民 。」

今年預計有超過450位高級決策者與領袖參加，其中包括近50位國家元首或政府高層，今年美國由國務卿盧比歐領軍，中國則由外交部長王毅率團。俄烏戰爭將屆滿4週年前夕，烏克蘭總統澤倫斯基今年也將再次親自出席會議，爭取更多支持。

廣告 廣告

烏克蘭總統澤倫斯基表示，「第2場是慕尼黑安全會議，烏克蘭將會參加。讓烏克蘭發出的信號，被歐洲、被美國、被我們所有盟友聽見是很重要的 。」

主辦單位9日也率先發布了今年的慕尼黑安全報告，並且以「拆除中」為主題強調，二戰後，由美國主導建立的國際秩序正面臨毀滅，世界已進入「破壞球政治」時期，現任美國總統川普就是最主要的破壞者，如同拆除建築工程中最大的那顆破壞球。

川普第2任期包括對長期盟友課徵關稅、對烏克蘭抵抗俄國提供不穩定支持、大幅削減對貧困國家的援助，以及今年初美軍在委內瑞拉的行動，加上川普堅持取得丹麥自治領土格陵蘭等事件。

報告更警告，這種「拆除式」的政策可能導致一個更不安全、更不繁榮的世界。此外，報告也指出，過去1年來，中國日益威脅印太區域穩定，而美國總統川普搖擺不定的對中政策，正引發盟友的信心危機。