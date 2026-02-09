慕尼黑安全報告：川普成國際秩序「破壞球」 美大使駁斥

〔國際新聞中心／綜合報導〕慕尼黑安全會議(MSC)9日發布「2026年慕尼黑安全報告」，以罕見的嚴厲措辭警告，自二次世界大戰結束以來維繫西方及全球大部分地區的安全秩序，正受到美國總統川普及其同路人的攻擊。報告直指，世界已進入一個「破壞球政治」(wrecking ball politics)時代。

紐約時報報導，這份備受關注的年度報告，是由會議工作人員撰寫，內容指出：「諷刺的是，比任何國家都更致力於塑造1945年後國際秩序的美國，現在卻成為最著名的『拆除者』(demolition men)。」

報告作者群寫道：「結果是，在開始建設80多年後，戰後國際秩序正面臨毀滅。」文中更直言，在川普領導下，美國已大致放棄了「自由世界領袖」的角色。

本屆慕尼黑安全會議將於13日揭幕，被視為可讓國際安全政策決策者探討議題的最重要論壇。由於歐洲對俄羅斯軍事侵略的擔憂日益加劇，加上川普迅速重塑的安全戰略，包括其持續試圖從丹麥手中取得格陵蘭(Greenland)，使得今年會議籠罩在更為緊迫的氛圍中。

這份報告總結歐洲官員近月來反覆表達的擔憂，但用詞比許多歐洲領袖公開敢言的程度更為尖銳與詳盡。報告也提到，去年美國副總統范斯(JD Vance)曾在會議上發表嚴厲演說，呼籲歐洲領袖與被視為極端的政黨合作，當時曾引發軒然大波。

針對報告的指控，美國駐北大西洋公約組織(NATO)大使惠塔克(Matthew Whitaker)9日在報告發布活動上予以駁斥，「世界並未處於毀滅之中」，並強調川普政府並非試圖拆解北約。

惠塔克以親子關係為喻，暗示川普的舉動只是為了迫使歐洲變得更強大。「當孩子還小時，他們依賴你，但最終你會期望他們找份工作，對我來說，這就是我們現在的處境。」

報告引用的調查數據顯示，富裕民主國家的居民普遍感到幻滅，對傳統民主制度解決問題及改善後代生活的能力失去信心。報告認為，川普與阿根廷總統米雷伊(Javier Milei)等類似領袖，正是此一趨勢的受益者。

報告詳細列舉川普打破戰後慣例的行為，包括對長期盟友徵收關稅、對烏克蘭防禦俄羅斯的支持反覆無常，以及大幅削減對貧困國家的援助。

作者群寫道：「或許最令人震驚的是，川普領導下的美國現在無視1945年後體系的一些最基本規範：領土完整，以及禁止對他國威脅或使用武力。」

報告警告，川普等人的新「拆除」政策，可能導致一個更不安全、不繁榮的世界，取而代之的是「由交易型協議而非原則性合作、由私人利益而非公共利益、由區域霸權而非普世規範」所塑造的局勢。

據悉，川普與范斯均未計畫出席本屆會議。美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)預計將於14日在會議上發表談話。

