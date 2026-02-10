慕尼黑會議將登場 報告：全球進入破壞式政治時代

（中央社柏林9日綜合外電報導）慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）本週登場，主辦單位今天表示，全球崛起的「破壞式政治」（wrecking-ball politics）料將成為會議焦點。

法新社報導，慕尼黑安全會議排定本月13日至15日舉行，將有超過60位國家元首及政府領袖，以及約100位外交與國防部長與會。

慕尼黑安全會議今天發布的報告警告，全球已進入「破壞式政治」時代，「大規模的破壞已成常態，而非審慎的改革與政策調整」。

「2026年慕尼黑安全報告書」形容，美國總統川普（Donald Trump）是「揮斧砍向既有規則與制度者中最具權勢的一人」，而這對全球其他地區的貿易、安全與發展帶來深遠影響。

這份題為「拆除中」（Under Destruction）的報告書指出，川普試圖拆解二戰後由美國主導建立的部分全球秩序，這一傾向也在世界其他地區的政治運動中得到迴響。

這對長期受益於美國主導國際秩序的國家，諸如華府在歐洲和亞洲的友邦，構成重大挑戰。

報告指出，許多國家逐漸明白，「如果他們繼續對推土機式的強勢政治（bulldozer politics）袖手旁觀，終將任憑大國政治左右，也不應對珍視的規則與制度化為廢墟感到意外」。

對此，美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使惠塔克（Matthew Whitaker）今天表示，川普並非試圖瓦解北約，而是「希望藉由督促盟國多付出，使北約變得更強大」。

惠塔克說：「我們並不是想要拆解北約。」

他補充說：「我們並非要求歐洲自立門戶。我們要的是歐洲實力，要的是你們和美國一樣強大，要的是諸位依舊是我們堅實的盟友，彼此緊密相連，我們只是期待你們能做得更多。」（編譯：蔡佳敏）1150210