慕澤設計：將城市的喧囂摺起 讓人在寧靜的尺度裡重新呼吸

【撰文｜王程瀚、圖片提供｜慕澤設計】

圖片提供｜慕澤設計

住宅的樣貌，往往反映著生活的姿態。當城市的節奏在窗外奔流，人們更渴望在日常之中找到一處能安放情緒的所在，既能擁抱風景，也能停下腳步好好記錄生活的細微片刻。這間坐落於中和的水岸宅，便是屋主在繁華之中為自己打造的理想居所，以大氣尺度開展視野，搭配細膩材質調整心緒，讓生活在靜與動之間取得最恰好的平衡。

圖片提供｜慕澤設計

圖片提供｜慕澤設計

圖片提供｜慕澤設計

踏入玄關，氣氛便悄然轉換。天然石材、半透玉石、金屬板材與藝術塗料交錯組合出層次，穩定而沉著的語氣像是替居宅展開優雅序幕。地坪鋪設大面積磁磚，延伸至後方開闊的公領域，使視覺更顯清爽俐落。待動線逐步推進，餐廳與臥室才以魚骨拼木地板轉換材質語彙，形成由公領域進入私領域的節奏變化，也讓整體層次更為清晰。

圖片提供｜慕澤設計

圖片提供｜慕澤設計

圖片提供｜慕澤設計

公領域以開放尺度勾勒視覺主軸，首先映入眼簾的是與水岸相望的大面落地窗，使客廳被柔亮的窗光浸潤。牆面選用大理石與天然石皮，紋路奔放豪邁卻不浮誇，而金屬線條與義大利藝術漆的表面肌理則在光影之間閃現細緻流動。屋主精選的B&O音響猶如畫龍點睛之作，與L型沙發、窗邊臥榻與圓形茶几譜寫內斂成熟的優雅姿態，也讓整體氛圍更加貼近愜意日常。

圖片提供｜慕澤設計

圖片提供｜慕澤設計

客廳後方延伸出餐廳與中島輕食吧台區，這裡是全宅的社交核心，也是屋主與親友聚會的重要場合。餐廳以圓桌作為視覺焦點，象徵團聚與分享，而天花以金屬線條構築圓弧語彙，使上下層次形成柔和呼應。餐廳旁亦保留可作為鋼琴展示與演奏的預留區域，未來若添置鋼琴或音樂設備時，便能與餐桌、吧台形成連動的生活路線。

圖片提供｜慕澤設計

圖片提供｜慕澤設計

圖片提供｜慕澤設計

餐廳一側的中島輕食吧台。除了是享用輕食料理的地方，也是日常小酌放鬆的角落，設計師運用義大利磁磚、深色石材與實木櫥櫃營造沉穩調性，搭配完整的料理檯面與雙動線，方便使用者能自在切換備餐、互動與接待等場景。而吧台下方的隱性收納與管道配置，使廚餘可由後方第二梯廳的專人收取，維持表面乾淨俐落，同時也展現設計師對細節的縝密處理。至於廚房則巧妙隱身於吧台後方，以自動隱藏門與外區分隔保持獨立性。設計在功能上十分到位，不刻意張揚，卻在使用時展現其敏銳與貼心。

圖片提供｜慕澤設計

圖片提供｜慕澤設計

圖片提供｜慕澤設計

沿著公領域進入私領域，主臥室以安定色階鋪陳寧靜氣息。雙更衣室是屋主最重視的需求之一，設計師在坪效安排上進行精準調整，使大量衣物與包款能以分類方式整齊呈現，同時加大步入式鞋間與儲物室的配置，也讓主臥的使用邏輯更加完整而流暢。

圖片提供｜慕澤設計

圖片提供｜慕澤設計

圖片提供｜慕澤設計

次臥室延續套房形式，具備獨立更衣空間，將居住者的使用模式與收納需求納入考量，使每個房間都能獲得同等的生活品質。兩間小孩房則充滿童趣，不做過度裝飾，讓生活的變化能自由在其中展開。浴室以深淺色調拼接，輔以大面鏡面與窗景，使視覺在材質與光線之間保持平衡。浴缸臨窗而置，夜色映照城市壯闊景觀，於是簡單的洗浴行為霎時間化身為能沉澱心緒的寧靜片刻。

圖片提供｜慕澤設計

圖片提供｜慕澤設計

圖片提供｜慕澤設計

圖片提供｜慕澤設計

當窗外的水光在日夜之間流動不息，家中的氣息也隨心情微幅變化。本案的出現彷彿是一章又一章描述視野與心境變化的日記，而回到這裡的每一刻，都像再次提醒著，真正的生活價值往往藏在那些不起眼卻最能安定心神的地方。

圖片提供｜慕澤設計

圖片提供｜慕澤設計

圖片提供｜慕澤設計

