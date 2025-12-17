慕澤設計：靜光之境 把生活安放在柔和曲線裡

【撰文｜王程瀚、圖片提供｜慕澤設計】

圖片提供｜慕澤設計

在日常步伐越走越快的城市裡，人們總在某個瞬間意識到：家的存在，或許是一種讓心重新沉澱的力量。當光線在牆面間輕輕滑過，當空氣因線條的流動而變得柔和，生活的重量便悄悄被卸下。這間位於新北市，面積約30坪的住所，由慕澤設計透過輕盈曲線與細膩材質編織出放鬆愜意感，令回家成為一段重新找回自我的旅程。

圖片提供｜慕澤設計

一條光影緩慢展開的動線

推開玄關後，視線立刻被溫潤的米色與柔霧般的灰階色調包覆。鍍鈦金屬鞋櫃、大片明鏡與米白色儲物櫃以簡潔面向構築出收納量充足的入口表情，並自然導向客廳與公領域。隱藏門被收進同一面立面線條之中，使通往主臥與多功能室的出入口彷彿隱沒在牆面，讓整體視野更顯乾淨俐落。

圖片提供｜慕澤設計

圖片提供｜慕澤設計

沿著動線前行，天花的弧形語彙開始輕輕展開。從玄關轉角、客廳天花到櫃體轉折，曲面像是在回應屋主想要的柔和生活節奏，也巧妙弱化了原始建築中的梁柱量體，使日常行走的軌跡不再被銳角打斷。

圖片提供｜慕澤設計

圖片提供｜慕澤設計

落地窗景前的安定光源

公領域以開放式配置呈現，廚房、吧台與客廳之間保持著剛剛好的距離。落地窗引入大量日光，輕薄布簾在明暗交替間創造柔焦氛圍，讓視線能一路延伸到窗外景色。夜幕降臨時，天花上那圈俐落的圓形光暈成為場域亮點，如同一輪靜靜升起的明月，讓家的樣子在白天與黑夜都呈現截然不同的面貌。

圖片提供｜慕澤設計

電視牆採用帶有仿舊感的大理石，其紋理彷若被歲月刻下的痕跡，與一旁灰階色調的廚房自然呼應，形成沉穩而富層次的主視覺。下方的低檯面設計沿著電視牆延伸，與線性燈光交織出細微而溫暖的層次，使夜晚的客廳多了幾分靜謐氣息。

圖片提供｜慕澤設計

設置於窗邊的單椅是整個公領域的重心，它像是為屋主預留的一小段私人時光：閱讀、放空，或只是看著窗外逐漸暗下的天色，都能讓生活從繁忙中緩緩抽離。

圖片提供｜慕澤設計

圖片提供｜慕澤設計

俐落且沉穩的廚房設計

開放式廚房採用灰階色系，是整個居宅中視覺最有力量的區塊。從上櫃、檯面到電器區，都以「安靜但不冰冷」的概念呈現。金屬質地在燈光映照下展現淡淡反射，使料理區在視覺上更集中而沉穩。

圖片提供｜慕澤設計

吧台作為公領域的核心節點，適合在這裡簡單用餐、備餐與談天。它連結客廳、廚房，也成為屋主邁入日常生活的起點；只需停留片刻，便能感覺整體住家的律動節奏逐漸清晰。

圖片提供｜慕澤設計

圓弧語彙延伸至私領域

沿著客廳旁的弧形轉折進入主臥室，柔和曲線再次回到視線之中。主臥室延續公領域的色彩基調，床頭背板以木作搭配仿金屬板組構，同時讓內縮的環形天花光線在夜間彷彿浮起，使睡眠環境更顯安寧。床側小吊燈在夜裡形成一個溫度極低的小光點，它的存在不是為了強烈照明，而是像在提醒屋主：想獲取夜色裡的安定，其實只需要一線微光。

圖片提供｜慕澤設計

圖片提供｜慕澤設計

主臥旁更規劃出獨立衣帽間，以灰鏡與玻璃櫃組合出清透視覺，並延伸空間深度。無論是晨間選衣或夜晚整理衣物，都能在充裕動線下輕鬆完成，完全符合屋主對便利性的要求。主臥浴室則以灰階磁磚搭配柔和光源，鏡櫃與開放層架大幅強化收納機能。光線自鏡櫃上下方投射，讓每天最日常的洗漱流程也帶有一分沉靜的儀式感。

圖片提供｜慕澤設計

圖片提供｜慕澤設計

圖片提供｜慕澤設計

圖片提供｜慕澤設計

家的形狀 原來可以這麼柔軟

在這座以米、灰、白交織混合的住宅裡，每一個細節都暗藏著屋主面對世界的態度：不張揚、不急促，卻成熟內斂。當所有轉角都被圓弧溫柔化，當光影在牆面與天花之間緩慢流動，家的形狀也變得柔軟了。而生活之所以在這裡安穩成形，是因為每一道光、每一段線條，都在靜默中告訴人們：慢下來，其實比急速衝刺更容易接近幸福。

