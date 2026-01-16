慕特在台辦大師班 開放旁聽親炙大師風采

當代小提琴傳奇天后安．蘇菲．慕特(Anne-Sophie Mutter)今年1月展開登台50週年巡演，並將首站獻給與她情感深厚的台灣。除兩場音樂會演出外，慕特也將於1月26日在國家演奏廳舉辦大師班，並開放旁聽申請，讓音樂學子與古典音樂從業人員有機會近距離觀摩世界級音樂家的教學現場。

主辦單位指出，大師班旁聽申請自即日起至1月19日下午5時截止，採線上報名。為推廣音樂教育與專業交流，開放國中以上音樂學子及相關從業人員入場，親身感受慕特在教學中展現的音樂洞察、詮釋深度與藝術思維。活動亦規劃互動交流環節，讓旁聽者有機會直接向大師請益。取得旁聽資格者須於當日上午9時45分前完成報到，若現場仍有餘位，將視情況開放候補入場。

慕特自1995年首度來台以來，琴聲陪伴台灣樂迷走過30年。除了舞台上的卓越成就，她長年投入音樂教育，1997年成立「安．蘇菲．慕特基金會」，持續扶植全球具潛力的年輕絃樂演奏家，並親自攜手新秀登上國際舞台。

此次大師班由慕特親自遴選學員，最終入選的青年小提琴家為張惜晨、吳昕叡與李楷希(Kasey Li)。在與國家交響樂團合作演出之際，慕特特別撥空舉辦大師班，由國家交響樂團統籌規劃，期望為台灣音樂教育注入長遠而深厚的傳承能量。(編輯：楊翎)