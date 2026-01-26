慕特登象山見證攀登101壯舉 笑喊蜘蛛人回來了

來台舉辦50週年音樂會的小提琴巨星安．蘇菲．慕特(Anne-Sophie Mutter)25日抽空爬台北象山，正好見證美國傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)挑戰徒手獨攀台北101壯舉，讓她也忍不住在個人社群媒體上笑喊「蜘蛛人回來了！」

慕特此行訪台是為23、24日於台北國家音樂廳舉辦音樂會，這也是她的全球50週年巡迴音樂會首站，慕特26日還將親自主持大師班，指導台灣青年小提琴家。行程滿檔之際，她仍把握空檔，於25日一早與另一位國際知名的大提琴家丹尼爾．繆勒－修特(Daniel Müller-Schott)結伴登上台北象山，來一趟台北探險之旅。

廣告 廣告

巧合的是，當天正逢霍諾德挑戰徒手獨攀台北101，這場透過Netflix全球直播、讓世界屏息的極限壯舉就在慕特眼前上演。她隨後在個人社群平台分享多張照片，包括她與修特在象山高點的合影，背景正是台北101，同時也放上霍諾德登頂101的畫面，以及兩人在101大樓前中華民國國旗前的合照。

慕特寫道，她與修特於25日一早展開一趟台北探險之旅，在城市中漫步、一起爬上象山，「景色美不勝收，令人難忘！」且目睹霍諾德完成挑戰，她驚嘆「全部101層，真是太厲害！蜘蛛人回來了！」

霍諾德成功徒手攀登台北101的壯舉不僅引發全球媒體高度關注，也吸引眾多名人轉發分享相關畫面，讓台灣、台北再次成為國際焦點。 (編輯：柳向華)