慕谷慕魚封閉近10年重啟倒數！自治條例三讀通過 部落將自主管理

花蓮「慕谷慕魚」災後復建工程已完工，仍封閉。經縣府制定《花蓮縣自然人文生態景觀區經營管理自治條例》已由議會通過，可望開放。（王志偉攝）

花蓮縣秀林鄉銅門村景點「慕谷慕魚」，因天災隧道崩塌封閉已近10年，2年前修復仍未開放，因該區涉及部落傳統領域，經縣府制定《花蓮縣自然人文生態景觀區經營管理自治條例》，昨天由縣議會三讀通過，未來可望由在地部落提出管理計畫，兼顧生態保育、文化傳承與永續觀光發展。

縣府觀光處長余明勲表示，縣府、公所與部落共同努力的這10年歷程，一路走來相當不易。除銅門一號隧道崩塌的重建工程外，也需要協助部落充分整合地方意見，過程中歷經部落幹部或地方組織人員更替。縣府和公所也陪伴協助撰寫經營管理計畫書，並安排跨縣市參訪，學習他縣市自觀區管理經驗，讓部落逐步凝聚共識、走向更文化永續、部落自主的發展方向。

廣告 廣告

慕谷慕魚景點隧道崩塌，縣府在中央經費挹注下，完成銅門一號隧道工程，該工程獲國家卓越建設獎。（王志偉攝）

秀林鄉銅門村木瓜溪上游清水溪生態廊道「慕谷慕魚」（部落正名「崖勇蘇漾YAYUNG SUYANG」，意思是水清澈的地方），過去是許多遊客到花蓮必訪景點，103年及105年發生2場風災，造成聯外銅門1號隧道毀損及崩塌，中央挹注1億8758萬元興建明隧道等，112年工程完工通車，但慕谷慕魚至今仍未開放。

縣府在112年與部落跟鄉公所取得共識，將依柏合、銅門部落分為2個自觀區，以符合部落獨立畫設的主張，期間由輔導團隊與2個部落多次討論，終於通過「自治條例」，將是地方自主管理景觀區的重要里程碑。

縣府說明，制定「自治條例」目的為經營管理本縣自然人文生態景觀區，並執行中央《發展觀光條例》第19條及第38條第二項規定，制定本縣自治條例。 未來經中央核定劃設之「自然人文生態景觀區」，將可由公所或部落(需為地方立案團體)，制定經營管理計畫，收取及運用觀光保育費、培訓導覽人員等事項。

秀林鄉公所表示，支持自治條例通過，鄉公所正協助2個部落劃設作業，相關作業還在進行中。縣府也強調，未來將以法律基礎，保障部落自主經營管理的權利，保護文化傳統領域並提升文化韌性。同時透過地方自主規劃的導覽或觀光活動，創造部落青年在地就業與創業的機會。

更多中時新聞網報導

廚餘養豬擬解禁 藍委轟陳駿季

李灝宇 莊陳仲敖 拚為台出征WBC

3客誤喝清潔液 春水堂停業送辦