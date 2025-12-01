慕谷慕魚風景區擬設自觀區 花蓮縣府推景觀區自治條例
已關閉11年的花蓮秀林鄉慕谷慕魚風景區成立自然人文景觀區後，花蓮各界都希望能趕緊開放，經過2個月的研議縣府推出了景觀區自治條例。
花蓮縣政府原民處長馬呈豪認為，「政府於原住民地區設置自然保護區，自然重要濕地還有森林遊樂區、風景特定區、國家公園等等，應當要與原住民族建立共同的管理機制。」
縣府強調，受限相關土地有因中央單位例如林保署的管轄權責，現行的管理辦法位階恐不足，才會以景觀區自治條例來制定包括收費與使用規定，但辦法細項卻因未公布引起爭議。
花蓮縣議員蔡依靜指出，「你現在這條例也沒有說明收費怎麼樣有效的回流，未來成立之後部落的解說培訓呢？我們車隊的培訓呢？明（2026）年度有編預算嗎？」
更令議員擔心的，縣府擬推的景觀區自治條例是否會對其它自然生態景觀區造成影響。
花蓮縣議員胡仁順表示，「花蓮縣有非常多的自觀區，那例如鯉魚潭它也是自然景觀區，那裡面的這些遊憩，相關的收費的遊憩內容的話，那是不是也會納入在自觀區的自治條例裡面？」
縣府強調，景觀區自治條例是為了落實原基法的精神，未來經營管理才有法源委託給所在地公所或立案管理單位。
更多公視新聞網報導
花蓮慕谷慕魚風景區封閉11年 擬設自然人文景觀區重開放
八卦山遊具八卦龍多處破洞 彰化縣府：將加強巡檢
雪霸昨降瑞雪 雪山圈谷積雪達10公分
其他人也在看
解放軍明年3月前要動了？他曝賴政府「即興式施政」太恐怖
賴政府啟動全民國安教育再掀討論。行政院日前編列預算、斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，自本月19日起陸續普發至全台約983萬戶。對此，國民黨台北市議員徐弘庭29日就擔憂，「民進黨的即興式的施政，想到什麼做什麼，真的很恐怖，台灣沒有本錢再浪費下去了」。中時新聞網 ・ 1 天前
賴清德示警「中共2027完成武統準備」 蔣萬安：本就應說明清楚
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導總統賴清德宣布未來8年會投入1.25兆元的國防特別預算，打造包含「台灣之盾」（T-Dome）在內的先進防衛作戰體系，並示警北京當局也以2027年完成「武統台灣」的準備為目標。國民黨、民眾黨立法院黨團「磨刀霍霍」，不約而同要求賴總統赴立法院進行「國情報告」。針對2027年「武統台灣」的說法，台北市長蔣萬安今（29）日表示，相關議題本來就應該要說明清楚。民視 ・ 1 天前
嘉市公費流感疫苗剩不到1萬劑 12/6開設2場接種站
今年流感疫苗打氣旺，嘉義市衛生局表示，截11月25日嘉市公費流感疫苗剩不到1萬劑，為鼓勵民眾接種，將於12月6日開設2場流感及新冠疫苗接種站，呼籲符合資格者把握機會接種。衛生局表示，截至11月25日嘉市公費流感疫苗已接種9萬1455劑，較去年同期接種量增加12.5％，公費流感疫苗剩不到1萬劑，長者、自由時報 ・ 3 小時前
嘉市呼籲符合資格者把握機會施打 因公費流感疫苗剩不到1萬劑
嘉義市公費流感疫苗剩不到1萬劑，衛生局請高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力。（圖/嘉義市政府 […]觀傳媒 ・ 1 天前
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 17 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。鏡報 ・ 4 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 2 小時前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 16 小時前
火災逃生第1件事不是跑！醫：先做1動作才能活 70%人反跑回火源
你以為火災危險的是火？重症醫師黃軒表示，錯。真正奪命的是：「煙囪效應＋毒氣＋熱衝擊＋迷路＋恐慌短路」。 1、煙囪效應：煙比你還會跑大樓火災時，熱煙像被吸上去一樣往上狂衝，速度可達2–5m/s。▲樓梯間、電梯井＝巨型煙囪；樓越高反而越危險。 2、一口煙＝化學地獄最致命的不是黑煙，而是毒氣：•CO一氧化碳：搶走血紅素→明明有氧卻像缺氧•HCN氰化氫：塑膠燒出來→細胞瞬間「無法用氧」 ▲80–90%火災死亡者血中同時出現CO+HCN 3、熱衝擊比燒傷更快奪命• 60°C空氣吸 1 分鐘就會昏• 150°C兩口氣道直接燒壞▲天花板700°C，但地面40°C→要貼地爬 4、濃煙2分鐘讓你完全迷路視線瞬間變黑→出口、樓梯全部消失。研究指出，70%的人會跑回火源方向，真正的死因常是「迷失方向」。 5、火災時大腦會短路恐懼暴衝，判斷力關機。跑去廁所、跳樓、回家拿東西，不是笨，是人的生理反應。 6、火災常見的致命誤區•電梯=毒氣快遞•防火門沒關=整層秒變毒煙地獄•閃燃=房間500°C全部一起爆•樓梯間未必安全（也是煙道） 7、真正能救命的3原則 1、避免吸煙是第一原則：貼地、濕毛巾僅延緩數十秒。2、關門常春月刊 ・ 4 小時前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 19 小時前
還記得她嗎？kiwi姐姐低調完婚 老公「超帥真面目」曝光
許多8年級生從小看著幼幼台兒童節目《YoYo點點名》長大，跟著節目唱唱跳跳，將哥哥姐姐們當成是自己的童年偶像。其中，33歲kiwi姐姐（莫允樂）擔任兒童台姐姐已經13年，昨（11月30）日她驚喜在IG公開婚紗照，宣布結婚喜訊，突如其來的消息令外界又驚又喜。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前