慕谷慕魚風景區擬設自觀區 花蓮縣府推景觀區自治條例

已關閉11年的花蓮秀林鄉慕谷慕魚風景區成立自然人文景觀區後，花蓮各界都希望能趕緊開放，經過2個月的研議縣府推出了景觀區自治條例。

花蓮縣政府原民處長馬呈豪認為，「政府於原住民地區設置自然保護區，自然重要濕地還有森林遊樂區、風景特定區、國家公園等等，應當要與原住民族建立共同的管理機制。」

縣府強調，受限相關土地有因中央單位例如林保署的管轄權責，現行的管理辦法位階恐不足，才會以景觀區自治條例來制定包括收費與使用規定，但辦法細項卻因未公布引起爭議。

花蓮縣議員蔡依靜指出，「你現在這條例也沒有說明收費怎麼樣有效的回流，未來成立之後部落的解說培訓呢？我們車隊的培訓呢？明（2026）年度有編預算嗎？」

更令議員擔心的，縣府擬推的景觀區自治條例是否會對其它自然生態景觀區造成影響。

花蓮縣議員胡仁順表示，「花蓮縣有非常多的自觀區，那例如鯉魚潭它也是自然景觀區，那裡面的這些遊憩，相關的收費的遊憩內容的話，那是不是也會納入在自觀區的自治條例裡面？」

縣府強調，景觀區自治條例是為了落實原基法的精神，未來經營管理才有法源委託給所在地公所或立案管理單位。

