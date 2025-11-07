慕赫威士忌無界系列首發限量新作「破曉」，風乾4年法國橡木新桶釀出全新鹹香肉脂層次

無界系列首作《破曉》，承襲了慕赫長久以來顛覆常規的創新精神與工藝，更重新定義了新世代奢華感官體驗，突破威士忌風味象限未曾達到的全新疆界。

慕赫・無界系列《破曉》威士忌。圖片來源｜林芳如攝影

慕赫・無界系列《破曉》威士忌。圖片來源｜林芳如攝影

慕赫・無界系列《破曉》威士忌。圖片來源｜林芳如攝影

慕赫・無界系列《破曉》威士忌。圖片來源｜林芳如攝影

酒液在幾乎不與銅接觸的蒸餾條件下，淬鍊出難以馴服的醇厚風味。在酒液經再次填充桶熟成後，更與法國頂級製桶廠攜手合作，由首席調酒師Craig Wilson親手挑選創新罕見的頂級法國橡木新桶，以開創性的工藝，在法國干邑區將橡木桶進行精準的4年長時間風乾，作為細緻收尾。

廣告 廣告

橡木桶經長時間天然風乾，能軟化橡木中的單寧，增添果香與鮮味的濃郁層次，造就酒液豐富的燻肉鹹香肉脂感、繁複木質辛香與飽滿紅色水果蜜香層層堆疊，透過極致罕見的桶陳工藝，引領味蕾邁向全新維度。

慕赫・無界系列《破曉》威士忌酒液有豐富的燻肉鹹香肉脂感、繁複木質辛香與飽滿紅色水果蜜香，層層堆疊。圖片來源｜林芳如攝影

慕赫・無界系列《破曉》威士忌酒液有豐富的燻肉鹹香肉脂感、繁複木質辛香與飽滿紅色水果蜜香，層層堆疊。圖片來源｜林芳如攝影

慕赫・無界系列《破曉》威士忌。圖片來源｜林芳如攝影

慕赫・無界系列《破曉》威士忌。圖片來源｜林芳如攝影

慕赫・無界系列《破曉》威士忌。圖片來源｜林芳如攝影

慕赫・無界系列《破曉》威士忌。圖片來源｜林芳如攝影

首席調酒師 Craig Wilson 表示：「這是一種全新的威士忌釀造手法，展現了慕赫酒廠大膽獨特的風格，並著重強化特定元素，以提升整體風味體驗。此一桶陳工藝能為威士忌注入全新的鹹香肉脂層次，同時帶來醇厚的口感。」

慕赫・無界系列《破曉》威士忌很適合搭配鹹食小點。圖片來源｜林芳如攝影

慕赫・無界系列《破曉》威士忌很適合搭配鹹食小點。圖片來源｜林芳如攝影

享受慕赫・無界系列《破曉》威士忌鹹香肉脂層次與醇厚口感。圖片來源｜林芳如攝影

享受慕赫・無界系列《破曉》威士忌鹹香肉脂層次與醇厚口感。圖片來源｜林芳如攝影

另外，外盒更以不規則多角形狀打造，展現慕赫不被框架限制的標誌性創新精神，獨特新穎的挖洞設計，彷彿慕赫的大膽無畏與神祕野性悄然甦醒，如昇起的晨曦微光自洞口透出。湊近向前，精緻酒瓶透過洞口，閃耀著若隱若現的琥珀色酒液。

廣告 廣告

目前慕赫・無界系列《破曉》已於全台合作菸酒專賣店限量上市。

慕赫・無界系列《破曉》外盒以不規則多角形狀打造，展現慕赫不被框架限制的標誌性創新精神。圖片來源｜慕赫

慕赫・無界系列《破曉》外盒以不規則多角形狀打造，展現慕赫不被框架限制的標誌性創新精神。圖片來源｜慕赫

未滿十八歲禁止飲酒。喝酒禁止開車

logo

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA