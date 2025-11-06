慘了！基隆雙年展志工擦拭髒汙 竟是藝術品

即時中心／林韋慈報導



基隆市文化觀光局正在基隆美術館舉辦當代藝術特展「We are Me-我（們）到此一遊」，開展第5天，有志工誤以為藝術家作品鏡面的特意灰塵是髒汙，用衛生紙擦拭，結果造成作品難以回復原狀，文觀局昨（5）日向創作者陳松志致歉。

文觀局副局長鄭鼎青晚間表示，本次在基隆美術館展出的作品《倒裝的語句-16》（2022）中，藝術家陳松志以網狀織布與覆滿灰塵的舊鏡，寓示消逝與流轉，隱喻人在時空更迭中的存續與變貌，並映照中產階級的審美與文化意識的延續。因此，被擦拭掉的灰塵也是作品的一部分。

11月4日志工在展場巡視時，卻誤用衛生紙擦拭該件作品，雖然第一時間發現時已制止，不過作品難以回復原狀，文觀局也立即通知策展團隊並與藝術家致歉，緊急研討後續補救措施。為此，文觀局將以最大誠意和藝術家討論後續處理方案，與保險公司洽談後續理賠的可能性與相關事宜。

根據律師蔡家豪指出，本件藝術品是否理賠，要看保險契約當中條款內容而定，如果有約定就被保險標的即藝術品，遭到第三方外力破壞時，認定為保險事故發生，那會有保險理賠，但一般而言，灰塵遭到擦除，就藝術品本身應無財產上損害，如果以保險作為填補損害的角度，則有可能變成不理賠，因為沒有損害發生。

展場工作人員也表示會再加強志工的訓練，並就此事件與藝術家研討是否作為展覽概念的延伸與再思考的契機。





