慘了！小偷遭「柔術黑帶冠軍」壓制 所屬健身房：大家快找他學技能

伊凡．斯科科（Ivan Skoko）將小偷壓制在地。圖／翻攝自IG@skokoi

日前在倫敦舉行的國際巴西柔術聯合會（IBJJF）中奪得黑帶冠軍，同時身為健身房巴西柔術教練的伊凡．斯科科（Ivan Skoko），幾天前在倫敦地鐵撞見小偷行竊，憤而上前制止，直到警方抵達現場逮捕小偷；伊凡幽默說「對扒手來說，遇到柔術黑帶絕對是悲慘的一天」，而其英勇的行徑也引起關注。

根據外媒報導，伊凡．斯科科（Ivan Skoko）於倫敦一家健身房巴西柔術教練，10月初才在倫敦舉行的IBJJF倫敦秋季公開賽中獲得了黑帶冠軍，然而日前走在倫敦地鐵時，發現一名男子趁著月台關門瞬間，想搶走一名女子的手機。

廣告 廣告

伊凡描述當下「我看到她開始尖叫，所有人都轉過身去」，遂趕緊上前用力將門打開、用腳絆倒，將小偷壓制在地，直到警方前來逮捕；「聽著，我是黑帶，所以別動，明白嗎？」伊凡嚴肅說道，直到警方搜小偷身上，發現竟藏了一把錘子，以及2台疑似被偷竊的手機。

報導指出，近期倫敦手機搶劫案激增，本月初警方更打擊了一個涉嫌向中國走私4萬支手機的集團，當地警局統計，去年該市共報告了超過11.7萬起手機失竊案；伊凡表示，這些是犯罪分子在倫敦南部地區經常使用的「慣用伎倆」，對於本次他也希望自己的介入能夠幫助警方打擊「這些竊賊和有組織犯罪」。

伊凡．斯科科（Ivan Skoko）為巴西柔術教練，同時為IBJJF黑帶冠軍。圖／翻攝自IG@skokoi

伊凡將過程錄下並上傳社群分享，網友表示「感謝這位保護女孩的男士」，其所屬健身房也留言回應「教練幹得好！」笑說「大家都應該跟你學點巴西柔術」，伊凡以自身優勢保護遭波及女子，引起網友關注。



回到原文

更多鏡報報導

小S曾靈魂拷問「婚後發生出軌？」粿粿反應曝 網驚時空旅人還有她

噁到無法忘卻！室友5天不洗澡、散發魚腥味 納悶她「常吃這物」卻很健康

不忍直視...餐廳員工「牛排上撒尿」錄影留存 警搜他手機見更驚人畫面