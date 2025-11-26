慘了！枕頭丟自助洗衣機爆開 當事人忙撿棉絮

一名女子把枕頭丟進自助洗衣店清洗，結果棉絮爆開。（圖／東森新聞）





悲劇了！一名女子把枕頭丟進自助洗衣店清洗，結果棉絮爆開。她耐心地將棉花一一塞回破掉的枕頭，清理乾淨後才離開，讓目擊者直呼「很有公德心」。但枕頭為何會洗到爆開？洗衣業者表示，可能是脫水轉速過快導致裂開，加上有些枕頭本來就不能機洗，例如記憶枕、羽絨枕都不建議機洗。

民眾開車經過高雄七賢二路，看見自助洗衣店門口有一名女子正低頭清理棉絮，把爆開的填充物塞回枕頭裡，棉絮甚至飄到馬路上。目擊民眾楊小姐指出，當時整條店前都是棉絮，仔細一看才發現是枕頭爆開，女子正在把棉花一個個挖出來重新塞回去。等她吃完午餐回程再看，發現女子已經把現場清理得相當乾淨，十分負責。

事發在前天中午，好端端洗枕頭竟洗到爆炸，業者解釋原因出在脫水設定。洗衣業者蕭增穗表示，脫水過程中若轉速太高、時間過久，枕頭內的填充物會受到壓力撐爆。此外，並非所有枕頭都能機洗。像常見的記憶枕，一旦進入洗衣機，填充物會水解；羽絨枕若沒有正確處理，容易發臭，建議送洗，行情約500至1000元。

業者說，記憶枕材質不耐水洗，進水後填充物會整塊水解，因此不能用洗衣機處理。一般枕頭若標示可機洗，也必須以柔洗模式、放進洗衣袋、分開洗，並降低脫水轉速。業者也建議，可用手感按壓判斷枕頭填充物是否耐洗，如果觸感偏滿或材質易受損，就會改用手工局部清洗，避免整顆丟進洗衣機造成毀損。

有民眾也表示，過去多半只是曬太陽或洗枕頭套，不敢直接把枕頭丟進洗衣機；如果店員告知可以機洗才會這麼做。至於絨毛娃娃，若填充物沒有塞太滿，也能機洗，但仍需注意不少細節。若真的不知怎麼洗，送洗最安全，至少不會像這位女子一樣，洗到枕頭爆開還得自己清理滿地棉花的殘局。

