慘了！米其林必比登名店遭控「沒主動開發票」 高雄國稅局：儘速展開稽查

針對消費者爆料，南部某米其林必比登推薦餐廳「沒有主動開發票」，因該店在高雄市鼓山區，轄區主管單位高雄市國稅局今（4）日指出，將會盡速展開稽查。

網友是日前在Threads發文並貼出餐廳外觀和帳單指出，他前往高雄米其林必比登推薦的私房菜餐廳用餐，結帳完卻未收到發票，愈想愈不對勁，回頭詢問櫃台是否會開立統一發票，收銀的大姐聽了才補開。原PO指出，「我就問這種做生意的方法正常嗎？國税局要不要查一下毎個月到底漏開多少？」

貼文引發熱議，也有其他網友指前往消費，該店家同樣沒有主動開立發票。經查該店位於鼓山區，轄區主管單位高雄市國稅局今日指出，將會盡速展開稽查，若查證實屬將依規定處置。依規定，若故意漏開發票屢勸不聽，最重會被處以停業處分。

根據《加值型及非加值型營業稅》第52條」，及財政部各地區國稅局辦理營業人停止營業處分作業要點規定，漏開經查獲，應就短漏開銷售額按規定稅率計算稅額繳納稅款，並按該稅額處5倍以下罰鍰；若查獲短漏開統一發票達3次，會裁處停止營業。

